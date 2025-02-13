Kuruyemiş sanılıyor ama o bir baklagil: Faydalı mı, zararlı mı?
Baklagiller ailesine mensup olan yer fıstığı, sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Kalp sağlığını destekleyen, kan şekeri kontrolüne yardımcı olan ve kilo yönetimine katkı sağlayan fıstık, aynı zamanda antioksidanlar, lif ve protein açısından oldukça zengin. Üstelik, diğer yemişlere kıyasla daha az suya ihtiyaç duyması ve toprak kalitesini iyileştirmesi nedeniyle çevresel sürdürülebilirliği yüksek bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak, aşırı tüketildiğinde kilo alımına ve böbrek sorunlarına yol açabileceği unutulmamalı.
Yer fıstığı, yer altında gelişen bir baklagil olduğu için diğer kuruyemişlerden (badem, fındık, ceviz gibi) farklıdır. Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin olması nedeniyle besleyici bir gıdadır. Ayrıca, baklagiller gibi toprakta azot bağlayıcı özelliği vardır, yani toprağı besler ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlar.
Yani kısaca, yer fıstığı bir kuruyemiş değil, bir baklagildir.