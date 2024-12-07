Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz?

Kilo kontrolü yapanlar için vazgeçilmez bir atıştırmalık olmaktan, beyin gelişimi için çocuklara ıslatılıp verilmeye kadar, bademler inanılmaz derecede çok yönlü ve besin açısından yoğun faydalar sağlar. Peki günde kaç tane badem yemelisiniz? Bunları yemek için en iyi zaman ne zaman? Maksimum fayda için bunları nasıl eşleştirebilirsiniz? Ve akılda tutulması gereken herhangi bir önlem var mı?