Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz?

Besleyici bir güç merkezi olan bademler, her yaştan insan için çok sayıda sağlık faydası sunar. Beyin gücünü artırmaktan kilo yönetimine yardımcı olmaya ve kalp sağlığını desteklemeye kadar, bu kuruyemişlerden bir avuç günlük diyetinize eklemek vücudunuzda inanılmaz etkiler yaratabilir. Badem tüketmek için ideal zamanları, gelişmiş besin emilimi için en uygun eşleştirmeleri ve dikkate alınması gereken önemli önlemleri keşfedin.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 1

Genellikle kuruyemişlerin kralı olarak anılan bademler, dünya genelinde birçok diyetin temel gıdası haline getiren besinler ve sağlık yararları ile doludur.

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Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 2

Kilo kontrolü yapanlar için vazgeçilmez bir atıştırmalık olmaktan, beyin gelişimi için çocuklara ıslatılıp verilmeye kadar, bademler inanılmaz derecede çok yönlü ve besin açısından yoğun faydalar sağlar. Peki günde kaç tane badem yemelisiniz? Bunları yemek için en iyi zaman ne zaman? Maksimum fayda için bunları nasıl eşleştirebilirsiniz? Ve akılda tutulması gereken herhangi bir önlem var mı?

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 3

Bademler temel besinlerin mükemmel bir kaynağıdır. İşte 28 gramlık bir porsiyon (yaklaşık 23 badem) için besin profillerinin dökümü:

Kalori: 160
Protein: 6 gram
Sağlıklı yağlar: 14 gram (9 gram tekli doymamış, 3 gram çoklu doymamış)
Lif: 3,5 gram
Karbonhidratlar: 6 gram
E Vitamini: 7,3 mg (%37 Günlük Değer)
Magnezyum: 76 mg (%19 Günlük Değer)
Kalsiyum: 76 mg (%7 Günlük Değer)
Demir: 1 mg (%6 Günlük Değer)

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 4

Bademler ayrıca antioksidanlar açısından da zengindir, özellikle kahverengi kabuklarında oksidatif stres ve iltihapla mücadeleye yardımcı olur.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 5

GÜNDE KAÇ BADEM YEMELİSİNİZ?

Bir avuç badem, gün boyunca enerjinizi artırmak için yeterlidir. Bir avuç badem yaklaşık 7-8 badem olacaktır. Bunları su veya süte batırabilir veya çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Lezzetini artırmak için bademleri kuru kavurmayı deneyin. Ayrıca evde badem ezmesi hazırlayıp ekmekle birlikte yiyebilirsiniz.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 6

BADEMİ NE ZAMAN YEMELİSİNİZ?

Sabah, özellikle aç karnına badem yemek, gün boyunca sürekli enerji sağladığı için idealdir.

Bademler, antrenmandan önce hızlı enerji için harika bir kaynaktır. Antrenmandan sonra, kasların toparlanmasına yardımcı olmak için bademleri Yunan yoğurdu gibi bir protein kaynağıyla eşleştirin.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 7

Açlığı bastırmak ve öğünlerde aşırı yemekten kaçınmak için sağlıksız atıştırmalıkları bir avuç bademle değiştirin.

Geceleri badem yemek, gevşemeyi destekleyen ve uykusuzluğu azaltan magnezyum içerdiğinden daha iyi uykuyu teşvik edebilir.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 8

BADEM NASIL TÜKETİLİR?

Besinlerin emilimini artırmak için bademleri doğru türde yiyeceklerle eşleştirin. Bademleri, doğal şekerleri sağlıklı yağlarla dengeleyen lif açısından zengin bir atıştırmalık için elma veya muzla eşleştirin.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 9

Kalsiyum ve protein alımını artırmak için bademleri yoğurt veya sütle birleştirin. Badem, bir tutam zerdeçal veya kakule ile ılık süte klasik bir ektir.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 10

Badem ve bitter çikolata, kalp sağlığına iyi gelen ve antioksidan açısından zengin bir atıştırmalıktır. Yulaf ezmesine, pohaya veya upmaya çıtır bir doku ve ekstra bir sağlıklı yağ ve protein dozu için badem ekleyin.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 11

Çocuklar, özellikle öğrenciler, hamile kadınlar, sporcular, diyabet hastaları ve kalp rahatsızlığı olan kişiler her zaman badem yemelidir. Böbrek taşınız varsa bademden kaçınabilirsiniz.

Kuruyemişlerin kralı beyin gücünü artırıyor: Günde kaç tane yemelisiniz? - 12

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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