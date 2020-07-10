Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

KUŞKONMAZ NEDİR?

Asparagus officinalis olarak da bilinen kuşkonmaz çiçekli bir bitki türüdür. Ayrıca halk arasında serçe otu olarak da bilinir.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.