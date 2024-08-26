Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor

"ŞİFA ALMAK İÇİN DENEMEK İSTEDİK"

Eşinin rahatsızlığı için aronya meyvesi almaya gelen Meriç Reisoğlu, "Biz Konya'da tedaviye başladık, tedavimize bakan hocamız tavsiye etti. Birkaç arkadaş vardı onlar da tavsiye etmişti aronya meyvesini. Bu meyveyi yetiştirenlerin Kurşunlu Mahallesinde olduğunu öğrenince biz de şifa için denemek istedik. Biz de Ilgınlıyız. Yoldan geçerken aradık, görüştük. Kış aylarında daha önceden tozunu almıştık. Şimdi de meyvesi yetişince meyveyi almaya geldik" ifadelerini kullandı.



Aronya bahçesinde çalışan işçilerin çavuşu Müslüme Oğuz ise "Her sene böyle meyve toplamaya çağırıyorlar bizi. Ben burada çavuşluk yapıyorum. Arkadaşlara, tanıdıklara söylüyorum gelmek isteyenleri getiriyorum. Biraz sıcak oluyor ama zor olsa da ekmek paramız, harçlığımız. Bu meyveyi yetiştirmeye hevesleniyorum ama benim dikme imkanım yok. Ama dikmek isteyenlere tavsiye ederim, memnun kalıyoruz" dedi.