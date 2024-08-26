Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor
Konya'da, halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin hasadı başladı. Kansere yakalanan eşinin tedavisi sürecinde aronya ile tanışan ve sonrasında yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun'un bahçesindeki aronya meyveleri tek tek elle toplanıyor. Aronya, vücut için oldukça faydalı bir meyve.
Konya'da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi.