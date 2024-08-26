Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor

Konya'da, halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin hasadı başladı. Kansere yakalanan eşinin tedavisi sürecinde aronya ile tanışan ve sonrasında yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun'un bahçesindeki aronya meyveleri tek tek elle toplanıyor. Aronya, vücut için oldukça faydalı bir meyve.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 1

Konya'da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi.

SAĞLIK HABERLERİ

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 2

Bir süre tedavi gören Tosun'un eşi tıbbi tedavisinin başarılı olmasının ardından tükettiği aronya bitkisinin de desteği ile kanseri tamamen atlattı. Tahsin Tosun'un, arkadaşının önerisi üzerine Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hububat üretimi yapılan arazi arasında, 8 dekarlık alana kurduğu bahçede yetiştirdiği aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 3

Özenle baktığı meyvelerin hasat sezonunun başladığını ve verimden memnun olduğunu anlatan aronya üreticisi Tahsin Tosun, "Rabbimin verdiğine her zaman şükrediyoruz. Hasadımız iyi, bereketli gidiyor. Şu an toplanmaya başladı.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 4

Emek veriyoruz, çalışıyoruz, üretmeye gayret gösteriyoruz inşallah neticesini de alacağız. Aronya meyvesinin hasat dönemi yeni başladı. İnşallah 1 veya 1 buçuk aylık süre zarfında taze meyve elimizde olacak. Hasadı elle yapıyoruz. Elle yaparken de genel itibariyle sap kısımlarının düzenli kesilmesi için ve dallara zarar vermemesi amacıyla makas kullanıyoruz. Hasadı biraz zor oluyor ama işimiz bu. Bir kişinin günde toplayacağı aşağı yukarı 40 kilo civarında, en hızlı toplayan 50 kilo civarında meyve toplar" dedi.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 5

Konya Ovasında aronya yetiştirmenin çok uğraş gerektirdiğine dikkat çeken Tahsin Tosun, "Gerek kuraklık, gerekse kıraç araziler en büyük yaşadığımız sıkıntı su tabii ki. Bunların hepsini olumlu bir şekilde bir araya getirip üretmeye gayret gösteriyoruz. Çok zorlanıyoruz tabii ki. Bir yandan da ürünümüz organik olsun istiyoruz ama Konya Ovası için çalı bitki üreticiliği tarımın geleceği açısından çok önemli. O açıdan arazinin küçüklüğüne veya büyüklüğüne bakmadan çalı yetiştiriciliği genel olarak tavsiye ettiğimiz bir durum. Aronya meyvesi bir çalı bitkisi. Kökeni Kuzey Amerika ve Kızılderililerin bol miktarda ilaç olarak kullandıkları bir meyve. Dolayısıyla bu meyveyi herhangi bir kimyevi gübre veya kimyasal ilaç kullanarak zehirlemeye kimsenin de hakkı yok

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 6

.Bu meyveyi organik olarak yetiştirmek bizim organomineral gübre veya organik ilaç olarak geçen ürünleri kullanmamız anlamına gelmiyor. Bunları da kullanmadan bu meyveyi mutlak suretle yetiştirebiliriz ve yetiştiriyoruz. Nihayetinde normal yetiştiriciliğe göre çok daha fazla gayret gösteriyoruz, çok daha fazla emek veriyoruz. Üretimdeki amacımız iri meyvelere sahip olmak değil, sağlık meyvesini en sağlıklı şekilde yetiştirebilmek" şeklinde konuştu.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 7

Aronya meyvesi günlük 35 gram tüketildiğinde vücut ihtiyacının karşılandığını belirten Tosun, "Aronya meyvesinin tüketimi aslında gramajlıdır. Meyvenin 100 gram taze meyvenin 16 bin küsürlerde orac değeri vardır. İnsan vücudunun da günlük olarak antioksidan ihtiyacı 3 bin ila 5 bin orac değeri arasındadır. Yani günlük 35 gram bir taze aronya meyvesi tüketimi insan vücudunun bütün antioksidan ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 8

"ŞİFA ALMAK İÇİN DENEMEK İSTEDİK"

Eşinin rahatsızlığı için aronya meyvesi almaya gelen Meriç Reisoğlu, "Biz Konya'da tedaviye başladık, tedavimize bakan hocamız tavsiye etti. Birkaç arkadaş vardı onlar da tavsiye etmişti aronya meyvesini. Bu meyveyi yetiştirenlerin Kurşunlu Mahallesinde olduğunu öğrenince biz de şifa için denemek istedik. Biz de Ilgınlıyız. Yoldan geçerken aradık, görüştük. Kış aylarında daha önceden tozunu almıştık. Şimdi de meyvesi yetişince meyveyi almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Aronya bahçesinde çalışan işçilerin çavuşu Müslüme Oğuz ise "Her sene böyle meyve toplamaya çağırıyorlar bizi. Ben burada çavuşluk yapıyorum. Arkadaşlara, tanıdıklara söylüyorum gelmek isteyenleri getiriyorum. Biraz sıcak oluyor ama zor olsa da ekmek paramız, harçlığımız. Bu meyveyi yetiştirmeye hevesleniyorum ama benim dikme imkanım yok. Ama dikmek isteyenlere tavsiye ederim, memnun kalıyoruz" dedi.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 9

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip olan aronya, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Dünya genelinde süper meyve olan aronya özellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 10

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Aronya, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilecek özelliklere sahip olabilir. Bu, diyabet riskini azaltabilir ve mevcut diyabet hastalarının şeker düzeylerini kontrol etmelerine yardımcı olabilir.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 11

VÜCUTTAKİ İLTİHANI AZALTIR

Aronya, vücutta iltihaplanmayı azaltabilen bileşenler içerir. Bu, eklem ağrıları ve diğer inflamatuar durumları hafifletebilir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalp sağlığını destekleyici etkileri olan polifenoller ve vitaminler içerir. Kan basıncını düşürebilir, kötü kolesterol seviyelerini azaltabilir ve damar sağlığını iyileştirebilir.

Kuzey Amerikalı süper meyve! Konya'da tek tek toplanıyor, şifa bulmak isteyenin evinden eksik olmuyor - 12

ARONYA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Yapılan çalışmalarda aronya meyvesinin Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığını önleyici etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan bu şifa deposu meyvenin düzenli kullanıldığında, damar tıkanıklığı riskini minimuma düşürdüğü yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Söz konusu başka çalışmalarda ise günlük beslenmesine aronya meyvesini dahil eden kişilerde kolesterol düzeyinin dengelendiği görülmüştür.

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