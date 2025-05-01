Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler?

Almanya’daki bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, Latin Amerika’da hızla yayılmakta olan Oropouche virüsüne karşı endişeleri artırdı. Oropouche virüsü hastalığı, 2013 ve 2015 yıllarında chikungunya ve Zika virüslerinin ortaya çıkmasından önce Güney Amerika'da (dang hummasından sonra) en sık görülen ikinci arboviral hastalıktı. Peki, Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler?

Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler? - 1

Oropouche virüsü hastalığı (Oropouche ateşi olarak da bilinir), enfekte ısırıcı tatarcıkların ve muhtemelen bazı sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara yayılan Oropouche virüsünün neden olduğu, hastaların genellikle hızla iyileştiği ateşli bir hastalıktır.


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Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler? - 2

Oropouche virüsü çoğunlukla Güney Amerika ve Karayipler'de bulunuyor, ancak Aralık 2023'ten bu yana daha fazla vaka bildirildi ve daha önce tespit edilmeyen bölgeler de dahil olmak üzere binlerce vaka bildirildi.

Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler? - 3

OROPOUCHE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Oropouche virüsü hastalığı, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, titreme, mide bulantısı, kusma ve döküntüye neden olabilen Oropouche virüsü (OROV) tarafından meydana gelir. Çoğu insan kendi kendine iyileşir, ancak hastalık bazı hastalarda ciddi semptomlara neden olabilir.

Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler? - 4

OROPOUCHE VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, enfekte bir böceğin, genellikle sivrisinek ısırığı yoluyla insanlara bulaşır. Bu nedenle eklembacaklılar tarafından taşınan bir virüs (arbovirüs) olarak adlandırılır. 2023'ün sonlarına kadar, bildirilen Oropouche virüsü hastalığı vakaları Güney Amerika ile sınırlıydı, çoğunlukla Amazon yağmur ormanları ve Karayipler'in yakınındaydı.

Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler? - 5

Ancak, Aralık 2023'ten bu yana, vakalar diğer bölgelerde tespit edildi ve daha şiddetli hale geldi. 2024'te salgınlar, endemik olmayan bölgelerde belgelenen salgınlar, doğrulanmış enfeksiyonlu iki ölümcül vaka ve annelerin hamileyken hastalığı bebeklerine bulaştırma olasılığı oldu.

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