Latin Amerika’da salgın endişesi: Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler?
Almanya’daki bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, Latin Amerika’da hızla yayılmakta olan Oropouche virüsüne karşı endişeleri artırdı. Oropouche virüsü hastalığı, 2013 ve 2015 yıllarında chikungunya ve Zika virüslerinin ortaya çıkmasından önce Güney Amerika'da (dang hummasından sonra) en sık görülen ikinci arboviral hastalıktı. Peki, Oropouche Virüsü nedir, belirtileri neler?
Oropouche virüsü hastalığı (Oropouche ateşi olarak da bilinir), enfekte ısırıcı tatarcıkların ve muhtemelen bazı sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara yayılan Oropouche virüsünün neden olduğu, hastaların genellikle hızla iyileştiği ateşli bir hastalıktır.