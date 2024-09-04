Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor

Vitaminler enfeksiyonlarla savaşmak, bağışıklığı güçlendirmek ve vücudun çeşitli işlevleri için önemlidir. Bu önemli besinler açısından zengin yiyecekler genel sağlığınızı korumamıza yardımcı olabilir. Hem B hem de C Vitamini suda çözünür ve çeşitli vücut ve beyin işlevlerinde önemli bir rol oynar. B kompleksleri olarak da adlandırılan B vitaminleri, 8 suda çözünür vitamin grubudur. Vücut bunları depolamaz, bu nedenle günlük olarak yenilenmeleri gerekir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 1

B vitaminleri hayvansal proteinlerde, süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde ve fasulyede bulunur. Vücut bunları depolamadığı için günlük olarak tüketilmeleri gerekir. Hücrelerimizin, beynimizin ve sinir sistemimizin düzgün çalışmasını sağlayan çeşitli süreçlere yardımcı olan koenzimler olarak hareket ederler.

SAĞLIK HABERLERİ

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 2

Herhangi bir B vitamininin eksikliği, hücrelerimizin amino asitlerden, glikozdan ve yağ asitlerinden gelen enerjiyi nasıl kullandığını bozabilir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 3

Yine suda çözünür bir vitamin olan C vitamini, vücut tarafından iyi depolanmadığı için her gün alınmalıdır.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 4

Bu önemli vitamin enfeksiyonları önlemeye, yaraları iyileştirmeye ve serbest radikallerin etkilerini nötralize etmeye yardımcı olabilir. Beyin ve sinirlerin kullandığı çeşitli hormon ve kimyasal habercilerin yapımına yardımcı olur.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 5

Sağlığınızın zirvesinde kalmak için bu vitaminler açısından zengin yiyecekler tüketmek önemlidir. NHS, 19-64 yaş arasındaki kişilerin günlük en az 40 miligram C vitamini tüketmesini önerirken, genç yetişkinler için günde 400 mikrogram B vitamini kompleksi gereklidir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 6

1. AVOKADO

Avokado, kilo vermenize, kolesterolü düşürmenize, hafızanızı geliştirmenize ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilecek vitamin, mineral, lif, potasyum ve diğer besin maddelerinin deposudur.

Bir avokadonun yarısı günlük B6 ihtiyacınızın %15'ini karşılarken, aynı miktar yaklaşık 7 miligram C vitamini içerir ve bu da önerilen günlük alımınızın yaklaşık %5'idir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 7

2. BROKOLİ

Harika anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle kalp sağlığını destekleyen, kolesterolü düşüren ve kan basıncına iyi gelen en sağlıklı yeşil sebzelerden biridir.

Bir fincan çiğ brokoli, günlük önerilen folat veya B9 vitamini alımının yaklaşık %14'ünü ve günlük ihtiyaç duyulan C vitamininin %135'ini içerir. C vitamini denince akla portakal, limon ve çilek gelse de brokolide bu vitamin daha çok bulunur.

Yaklaşık 80 gram brokoli ile günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 84'ü sağlanmış olur. Limonn bir adedinde 31 mg C vitamini bulunur. Bu, günlük olarak alınması gereken C vitamininin yüzde 51'idi

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 8

3. PORTAKAL

Sulu ve lezzetli portakallar antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. Turunçgiller, önerilen günlük C vitamini miktarımızın %100'ünden fazlasını içerir. Bir portakal normalde günlük folat veya B9 vitamini ihtiyacınızın %9'unu içerir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 9

4. KIRMIZI DOLMALIK BİBER

Kalorisi düşük ve sıfır sağlıksız yağ içeren kırmızı dolmalık biber, etraftaki en sağlıklı sebzelerden biridir. Cleverland Clinic'e göre bir fincan doğranmış kırmızı dolmalık biber %317 C vitamini, %93 A vitamini, %22 B6 vitamini ve %17 folat içerir.

Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor - 10

5. ISPANAK

Ispanak, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitaminin bir güç merkezidir. Ispanak, A vitamini, C vitamini, K vitamini, demir, folat ve potasyum gibi birçok besin açısından zengindir. Bir su bardağı pişmiş ıspanakta yaklaşık 262 mikrogram B9 vitamini bulunduğundan zengin bir folik asit kaynağıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER