Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor
Vitaminler enfeksiyonlarla savaşmak, bağışıklığı güçlendirmek ve vücudun çeşitli işlevleri için önemlidir. Bu önemli besinler açısından zengin yiyecekler genel sağlığınızı korumamıza yardımcı olabilir. Hem B hem de C Vitamini suda çözünür ve çeşitli vücut ve beyin işlevlerinde önemli bir rol oynar. B kompleksleri olarak da adlandırılan B vitaminleri, 8 suda çözünür vitamin grubudur. Vücut bunları depolamaz, bu nedenle günlük olarak yenilenmeleri gerekir.
B vitaminleri hayvansal proteinlerde, süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde ve fasulyede bulunur. Vücut bunları depolamadığı için günlük olarak tüketilmeleri gerekir. Hücrelerimizin, beynimizin ve sinir sistemimizin düzgün çalışmasını sağlayan çeşitli süreçlere yardımcı olan koenzimler olarak hareket ederler.