Limondan 3 kat fazla C vitamini içeriyor! 1 kaşığı kolesterolü düşürüyor, kan basıncına iyi geliyor

2. BROKOLİ

Harika anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle kalp sağlığını destekleyen, kolesterolü düşüren ve kan basıncına iyi gelen en sağlıklı yeşil sebzelerden biridir.

Bir fincan çiğ brokoli, günlük önerilen folat veya B9 vitamini alımının yaklaşık %14'ünü ve günlük ihtiyaç duyulan C vitamininin %135'ini içerir. C vitamini denince akla portakal, limon ve çilek gelse de brokolide bu vitamin daha çok bulunur.

Yaklaşık 80 gram brokoli ile günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 84'ü sağlanmış olur. Limonn bir adedinde 31 mg C vitamini bulunur. Bu, günlük olarak alınması gereken C vitamininin yüzde 51'idi