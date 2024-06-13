Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."