Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 1

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

SAĞLIK HABERLERİ

Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 2
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 3
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 4
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 5
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 6
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 7
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 8
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 9
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 10
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 11
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 12
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 13
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 14
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 15
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 16
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 17
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 18
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 19
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 20
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 21
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 22
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 23
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 24
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 25
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 26
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 27
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 28
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 29
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 30
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 31
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 32
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 33
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 34
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 35
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 36
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 37
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 38
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 39
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 40
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 41
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 42
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 43
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 44
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 45
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 46
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 47
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 48
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 49
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 50
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 51
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 52
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 53
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 54
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 55
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 56
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 57
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 58
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 59
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 60
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 61
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 62
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 63
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 64
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 65
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 66
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 67
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 68
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 69
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 70
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 71
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 72
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 73
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 74
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 75
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 76
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 77
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 78
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 79
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 80
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 81
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 82
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 83
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 84
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 85
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 86
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 87
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 88
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 89
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 90
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 91
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 92
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 93
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 94
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 95
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 96
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 97
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 98
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 99
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 100
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 101
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 102
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 103
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 104
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 105
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 106
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 107
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 108
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 109
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 110
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 111
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 112
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 113
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 114
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 115
Liste güncellendi: İşte aile hekimlerinin yazabildiği 1858 raporlu ilaç - 116
DAHA FAZLA GÖSTER