Maden suyu mu, soda mı? İkisi arasındaki en önemli fark buymuş
Maden suyu ve soda, genellikle aynı tarz içecek olarak değerlendirilir. Ancak bu oldukça yanlış bilinen düşüncelerden biri. Peki, maden suyu ve soda arasındaki fark nedir? İşte yanıtı.
Maden suyu ve soda en popüler gazlı içecekler arasında yer alıyor. Ancak bu iki içeceğin arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Maden suyu doğal kaynaklardan elde edilen sağlıklı ve mineralli bir sudur. Soda, karbondioksit gazı eklenmiş olan saf su ile yapılan bir içecektir ve içeriğindeki yüksek şekerle sağlığa zararlı olabilir.