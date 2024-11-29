Magnezyum alımını yüzde 100 artırıyor: Kas krampları, yorgunluk ve kalp sağlığına iyi geliyor
Magnezyum birçok biyolojik fonksiyon için olmazsa olmazdır ve eksikliği yorgunluk, kas krampları ve hatta kalp sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Araştırmalar yeterli magnezyum seviyelerinin daha iyi bilişsel sağlık ve yaşlı yetişkinlerde daha düşük zayıflık riski ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Günlük magnezyum ihtiyaçlarını karşılamak için magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketin, gerekirse takviyeleri değerlendirin ve stres azaltıcı alışkanlıklar edinin.
Magnezyum ve takviyeleri hakkında çok şey tartışılıyor. Çünkü bu mineral birçok biyolojik fonksiyonda merkezi bir rol oynuyor. Kemikleri güçlendirmekten enerji üretimine kadar, magnezyum vücuttaki birçok biyokimyasal reaksiyonda önemli bir rol oynar.