Magnezyum alımını yüzde 100 artırıyor: Kas krampları, yorgunluk ve kalp sağlığına iyi geliyor

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİRLERİNİ TANIYIN



Çoğu durumda, takviyeler diyetlerinden yeterli magnezyum alamayan kişiler için faydalıdır. Birkaç farklı magnezyum takviyesi türü vardır: magnezyum sitrat, glisinat ve oksit, her biri farklı bir hızda ve farklı etkilerle emilen bazı örneklerdir.



Magnezyum Sitrat: Yüksek oranda biyoyararlanımlıdır ve eksiklikleri gidermek için uygundur.

Magnezyum Glisinat: Mideye naziktir ve uykuyu ve rahatlamayı iyileştirmek için idealdir.

Magnezyum Oksit: Daha az emilir ancak kabızlık için faydalıdır.