Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor
Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kadınlar, zorlu pestil ve pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyor. Pestik kış mevsiminde sıklıkla tüketilen sağlıklı bir atıştırmalık. İçindeki doğal şekerle vücuda pek çok fayda sağlıyor.
Kemaliye’nin hemen hemen her yerinde yetişen dut, kimi zaman geçim kaynağı, kimi zaman kışlık ev ihtiyacı oluyor.
Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dut, kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor.