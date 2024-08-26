Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Pestil tüketmek sindirim sağlığını düzenleyebilir, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak hareketlerini düzenler.



Pestilde bulunan meyveler, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak genel sağlığı destekleyebilir. Ev yapımı veya doğal olarak hazırlanmış pestiller, katkı maddesi ve koruyucu içermez. Bu nedenle, daha doğal ve sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olabilir.