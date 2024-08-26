Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor

Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kadınlar, zorlu pestil ve pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyor. Pestik kış mevsiminde sıklıkla tüketilen sağlıklı bir atıştırmalık. İçindeki doğal şekerle vücuda pek çok fayda sağlıyor.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 1

Kemaliye’nin hemen hemen her yerinde yetişen dut, kimi zaman geçim kaynağı, kimi zaman kışlık ev ihtiyacı oluyor.

Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dut, kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 2

Kemaliye’de aileler bir araya gelerek zamanı geldiğinde pekmez ve pestil yapıyorlar. Kolektif bir çalışma sonucu elde edilen ürün ya satılıyor ya da evde kışlık ihtiyaç olarak kullanılıyor. Pestil ve pekmez yapımı zamanı geldiğinde imece usulü yapılan çalışmalar, zahmetli işi eğlenceli hale dönüştürüyor.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 3

İlçenin Apçağa köyünde pestil yapımı için bir araya gelen kadınlara erkekler ise dut silkelemek için yardım ediyorlar. Dutların silkelenmesinin ardından bütün işler neredeyse kadınlara kalıyor.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 4

Köyde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatan kadınlardan Hatice Çalışkan, "Önce dut ağacının altına serilen filelerin üstüne düşen dutları ayıkladıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Pestilin üretimi oldukça zahmetli. Kaynatılmış dut suyunun içine kenarda soğuttuğumuz şireye biraz un, nişasta katılıyor. Kazanda kaynatıyoruz. Sonra bu karışım bezlerin üzerine dökülüp güneş önünde bekletiliyor. Daha sonra bezlerden çekiliyor. Tamamen organik yapılıyor. Yüz yıllardır atadan toruna devam eden geleneksel yöntemle yapımımız sürmektedir. Pestil yapımında Duygu Aydınlık, ablalarım Kadriye Karaca, Hatice Çalışkan, kardeşim Fatma Aydınlık pestil yapımının her aşamasında yardımcı oluyorlar” dedi.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 5

İlçe ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan dut pestili ve pekmezinin bu yıl yüz güldürdüğünü anlatan Hatice Çalışkan, Kemaliye’de yılda tonlarca pestil üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 6

ENERJİ VERİR

Pestil sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir gıda. İçindeki doğal şeker ile enerji verici bir atıştırmalık olan pestil sporcular ve yoğun fiziksel aktivitelerde bulunanlar için iyi bir enerji kaynağıdır.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 7

DEMİR, POTASYUM, MAGNEZYUM İÇERİYOR

Pestil, kullanılan meyveye bağlı olarak çeşitli vitaminler ve mineraller sağlar. Örneğin, hurma ve üzüm pestili demir, potasyum, magnezyum gibi mineraller ve A, C vitaminleri açısından zengindir.

Pestil zengin içeriğiyle vücudu gençleştirmeye yardımcı olabilir. Çünkü vücudunuza dinamiklik katar. 

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 8

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Pestil tüketmek sindirim sağlığını düzenleyebilir, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Pestilde bulunan meyveler, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak genel sağlığı destekleyebilir. Ev yapımı veya doğal olarak hazırlanmış pestiller, katkı maddesi ve koruyucu içermez. Bu nedenle, daha doğal ve sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olabilir.

Magnezyum, demir, potasyum içeriyor! Doğal enerji kaynağı, vücudu gençleştiriyor - 9

Pestilin yüksek şeker içeriği nedeniyle şeker hastalığı olan kişiler veya kilo kontrolü yapanlar dikkatli tüketmelidir. Ayrıca, aşırı miktarda tüketildiğinde kalori alımını artırabilir. Dengeli bir diyet içinde ve makul miktarlarda tüketilmesi en iyisidir.

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