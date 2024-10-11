Magnezyum eksikliği bu hastalıklara yol açıyor: Belirtileri hafife almayın
Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, iştah kaybı gibi pek çok neden magnezyum eksikliğinin belirtisidir. Vücutta kendi kendine üretilemeyen magnezyum eksikliği ciddi pek çok hastalığın riskini artırabilir.
Vücutta bol miktarda bulunan magnezyum pek çok fayda sağlıyor. Vücudun kas ve sinir fonksiyonlarını destekleren, kan şekerini dengeleyen ve kan basıncını düzenleyen magnezyum vücutta kendiliğinde üretilmediği için eksikliği dışarıdan takviyeler yoluyla alınabilir.