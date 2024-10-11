Magnezyum eksikliği bu hastalıklara yol açıyor: Belirtileri hafife almayın

Magnezyum, insan vücudunda 300'den fazla enzim reaksiyonunda yer alarak, kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının düzenlenmesi, protein, kemik ve DNA yapımı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemini desteklemek dahil olmak üzere vücuttaki birçok süreçte önemli rol oynar.