Magnezyum eksikliğinin 4 belirtisi: Uzman doktor "görmezden gelmeyin" diyor
Magnezyum; enerji üretimi, kalp sağlığı, kas kasılması ve ruh hali düzenlemesi için gerekli olan önemli bir mineral. Magnezyum eksikliği vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor.
Magnezyum, çok sayıda vücut işlevinde önemli bir rol oynayan hayati bir mineraldir. 300'den fazla enzimatik reaksiyonda yer alır ve bu da onu genel sağlığı korumak için olmazsa olmaz kılar. Önemine rağmen, birçok insan diyetlerinde yeterli magnezyum almaz ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.