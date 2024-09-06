Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı
Magnezyum, insan vücudu için önemli minerallerden biri. Vücuttaki 300'den fazla enzimin çalışmasına kilit bir role sahip olan magnezyumun dışarıdan besin yoluyla alınması gerekiyor. Magnezyum eksiliği vücutta pek çok belirtiyle kendini gösteriyor. Bazı besinlerin tüketimi magnezyum ekliğine iyi geliyor.
Magnezyum insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biri. Magnezyum vücutta hem hücreler arasında hem de hücre içi iletişimde önemli bir role sahip.
Magnezyumun bu kadar önemli olmasının temel nedeni; vücudumuzda bulunan 300’den fazla enzimin çalışması için kilit bir role sahip olmasındandır. Vücut, bu önemli elementi, kendi başına üretemediği için dışarıdan besinler yoluyla alması gerekir.