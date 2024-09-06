Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı

Magnezyum, insan vücudu için önemli minerallerden biri. Vücuttaki 300'den fazla enzimin çalışmasına kilit bir role sahip olan magnezyumun dışarıdan besin yoluyla alınması gerekiyor. Magnezyum eksiliği vücutta pek çok belirtiyle kendini gösteriyor. Bazı besinlerin tüketimi magnezyum ekliğine iyi geliyor.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 1

Magnezyum insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biri. Magnezyum vücutta hem hücreler arasında hem de hücre içi iletişimde önemli bir role sahip.

Magnezyumun bu kadar önemli olmasının temel nedeni; vücudumuzda bulunan 300’den fazla enzimin çalışması için kilit bir role sahip olmasındandır. Vücut, bu önemli elementi, kendi başına üretemediği için dışarıdan besinler yoluyla alması gerekir.

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Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 2


Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve Almanya Beslenme Enstitüsü'ne (DGE) göre, insan vücudunun günde ortalama 280-350 mg magnezyuma ihtiyacı vardır.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 3

Vücudunuzda bulunan magnezyum rezervinin sürekli doldurulması gerekir. Magnezyum aslında bitki dünyasının demiri olarak kabul edilir. Magnezyumun vücut için pek çok faydası bulunur.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 4


Hormonların düzenli çalışması, hücre hasarının önlenmesi, kemik sağlığının gelişimi için magnezyuma ihtiyacınız var.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 5

Magnezyum eksikliği vücudunuzda pek çok belirtiyle kendini gösterir.

İştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik en belirgin belirtiler arasında yer alır. Bu belirtilerin dışında kas krampları, fibromiyalji, uyuşma, dikkatte azalma ve zihinsel bulanıklıkta magnezyum eksiliğini gösterebilir.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 6

Temel mineraller olan magnezyum, potasyum, ve kalsiyum eksikliği şiddetli kas krampları yaşamanıza neden olabilir. Hatta bu şiddetli kas krampları gece uykunuzdan uyandıracak derecede şiddetli olabilir.

Tüm dünyanın tanıdığı doktorlardan Dr. Eric Berg, magnezyumla ilili önemli bir konuda uyarıda bulundu.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 7


Dr Berg, magnezyumun özellikle yapraklı yeşilliklerde güçlü olduğunu söyledi. Örnekler arasında lahana, su teresi, roka, kara lahana sayılabilir. Bu nedenle, eğer yeterince yeşil yapraklı sebze ve salata yemezseniz, magnezyum eksikliği yaşamanız muhtemeldir.

İnsanlara "her gün salata" yemelerini tavsiye etti, ancak bunu çok zor buluyorsanız bir takviye yardımcı olabilir.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 8

Yeterince yapraklı yeşillik ve salata yememenin yanı sıra, magnezyum eksikliğinin bir başka nedeni de çok fazla rafine gıda tüketmek.

Bunlar sofra şekeri, bal ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi fruktoz içeren gıdalardır. Dr Berg, vücudunuzda ne kadar çok iltihap varsa, muhtemelen o kadar az magnezyuma sahip olacağınızı söyledi.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 9

Antibiyotikler de dahil olmak üzere bazı ilaçlar bile vücutta daha düşük magnezyum seviyelerine yol açabilir.

Kendinizi yorgun hissediyorsanız, enerji seviyenizi iyileştirip iyileştirmediğini görmek için daha fazla yeşil yapraklı sebze yemek, sorunu çözebilir. Ancak yorgunluk birçok durumun ve yaşam tarzı alışkanlığının sonucu olabilir.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 10


Herhangi bir noktada size tuhaf gelen belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuza danışın.

MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Magnezyum açısından zengin gıdaları diyetinize dahil etmek, magnezyum eksikliğini gidermeyi sağlar.

Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı - 11

Bu besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana), kuruyemişler (badem, ceviz), tohumlar (kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği), tam tahıllar, balık ve bitter çikolata bulunur.

ÖNEMLİ! Eğer magnezyum eksiliği belirtilerini yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışın. Bilinçsiz takviye ürünleri kullanmayın

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