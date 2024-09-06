Magnezyum eksikliğinin en net belirtisi! Çaresi mutfağınızdaki bu besinde saklı

Antibiyotikler de dahil olmak üzere bazı ilaçlar bile vücutta daha düşük magnezyum seviyelerine yol açabilir.

Kendinizi yorgun hissediyorsanız, enerji seviyenizi iyileştirip iyileştirmediğini görmek için daha fazla yeşil yapraklı sebze yemek, sorunu çözebilir. Ancak yorgunluk birçok durumun ve yaşam tarzı alışkanlığının sonucu olabilir.