Magnezyum eksikliğinin erken uyarı işareti: Kadınlarda böyle ortaya çıkıyor

Kadınlar için magnezyum önemlidir. Çünkü adet öncesi sendromu (PMS), pelvik ağrı ve menopoz semptomlarını hafifletmeye de yardımcı olabilir. Çalışmalar ayrıca yeterli magnezyuma sahip hamile kadınların, magnezyuma sahip olmayan kadınlara kıyasla daha az komplikasyon yaşadığını ve anne sağlığının iyileştiğini ortaya koymaktadır. Magnezyum ayrıca baş ağrısı, anksiyete ve hatta uyku bozukluklarının kontrolüne yardımcı olur. Araştırmalar, magnezyum takviyesinin PMS semptomlarını önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermektedir. Magnezyum ve B6 vitamini kombinasyonu PMS yönetimi için daha da büyük faydalar sağlayabilir. Bu nedenle kadınlar magnezyum eksikliğinin uyarı işaretleri konusunda dikkatli olmalıdır.

Magnezyum eksikliğinin ilk belirtilerinden biri iştahta gözle görülür bir azalmadır. Bu, magnezyumun nörotransmitterleri düzenlemede rol oynaması nedeniyle meydana gelebilir. Seviyeler düşük olduğunda, bu sinyaller bozulabilir ve bu da daha az yiyecek alımına yol açabilir. Kendinizi sürekli olarak yemeğe daha az ilgi duyarken veya düzenli öğünler yemekte zorlanırken buluyorsanız, bu vücudunuzun daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir.



MİDE BULANTISI



Mide bulantısı, düşük magnezyum seviyeleriyle ilişkili bir diğer yaygın semptomdur. Bu his, mineralin sindirim sağlığındaki rolünden kaynaklanabilir; yetersiz magnezyum normal gastrointestinal işlevi bozabilir, rahatsızlığa ve mide bulantısına yol açabilir.