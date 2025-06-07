Magnezyum eksikliğinin gizli nedenleri: Takviyeler yetmeyebilir mi?

Makro besin doğal gıdalarda mevcut olsa da, magnezyum takviyeleri almak daha da etkili olabilir ve tüketimini sağlamanın daha kolay bir yolu olabilir. Takviyelerinizi zamanında yemeye özen gösterseniz bile yine de eksiklik semptomları yaşayabilirsiniz. İşte nedeni.