Magnezyum eksikliğinin gizli nedenleri: Takviyeler yetmeyebilir mi?
Magnezyum, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en hayati besinlerden biridir. Sadece vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyon için gerekli olmakla kalmaz, aynı zamanda kaslar, sinirler, kemikler, ruh hali ve genel sağlık gibi süreçlerde de önemli bir rol oynar.
Makro besin doğal gıdalarda mevcut olsa da, magnezyum takviyeleri almak daha da etkili olabilir ve tüketimini sağlamanın daha kolay bir yolu olabilir. Takviyelerinizi zamanında yemeye özen gösterseniz bile yine de eksiklik semptomları yaşayabilirsiniz. İşte nedeni.