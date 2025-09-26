Magnezyum emilimini engelleyen 7 besin: Faydasını azaltıyor

ISPANAK

Ispanak oldukça besleyicidir ve birçok öğünde popüler bir tercihtir, ancak yüksek oranda oksalat içerir. Oksalatlar sindirim sisteminde magnezyuma bağlanarak vücudunuzun emdiği miktarı azaltabilir.



Kara lahana gibi düşük oksalatlı yeşilliklerle karşılaştırıldığında, ıspanaktan magnezyum emilimi daha düşük olma eğilimindedir. Ayrıca ıspanak, magnezyum emilimini biraz sınırlayabilen fitat bileşikleri içerir, ancak bunlar esas olarak demir ve çinko gibi mineralleri etkiler.



Ispanağı pişirmek, buharda pişirmek veya fermente etmek bu bileşikleri azaltabilir, magnezyum ve diğer besin maddelerinin daha biyoyararlanımlı hale gelmesine yardımcı olurken sindirim sağlığını destekler ve düzenli olarak ıspanak tüketen kişilerde olası mineral eksikliklerini önler, ancak en iyi sonuçlar için magnezyum takviyelerini ıspanak ağırlıklı bir öğün sırasında değil, öğünden önce veya sonra almanız önerilir.