Magnezyum emilimini engelleyen 7 besin: Faydasını azaltıyor
Magnezyum takviyelerinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, emilimi engelleyen veya kaybı artıran belirli yiyecek ve içeceklerden kaçınmak çok önemlidir. Ispanak, fasulye, tofu, kola, kafein, alkol ve kalsiyum açısından zengin besinler magnezyum emilimini engelleyebilir.
Magnezyum, kas fonksiyonu, sinir sinyalizasyonu, kalp sağlığı ve genel sağlıkta hayati bir rol oynayan temel bir mineraldir.
Takviyeler beslenme eksikliklerini gidermeye yardımcı olsa da, tüm yiyecek ve içecekler magnezyumla iyi bir şekilde eşleşmez.