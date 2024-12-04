Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor

Benzersiz, katmanlı görünümü ve narin aromasıyla enginarlar, çok eski zamanlardan beri diyete popüler bir katkı olmuştur. Akdeniz'e özgü bu deve dikeni benzeri sebze, sadece bir tabağa güzel ve lezzetli bir katkı değil, aynı zamanda zengin besin maddeleri ve etkileyici faydaları olan besleyici bir güç merkezidir.