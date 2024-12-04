Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor

Besinlerle dolu ve düşük kalorili enginarlar diyet listelerinde yer alan besleyici ve sağlıklı besinlerden biri. Faydaları arasında gelişmiş karaciğer fonksiyonu, kan basıncı yönetimi, kilo kaybı ve gelişmiş bağırsak sağlığı bulunur. Halk arasında "karaciğer doktor" olarak da bilinen enginarlar lif, vitamin, mineral ve antioksidan içerir ve çeşitli tariflere kolayca dahil edilebilir.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 1

Benzersiz, katmanlı görünümü ve narin aromasıyla enginarlar, çok eski zamanlardan beri diyete popüler bir katkı olmuştur. Akdeniz'e özgü bu deve dikeni benzeri sebze, sadece bir tabağa güzel ve lezzetli bir katkı değil, aynı zamanda zengin besin maddeleri ve etkileyici faydaları olan besleyici bir güç merkezidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 2

Enginarlar, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra yağ oranı düşük ve lif açısından zengindir. Magnezyum, fosfor ve potasyum gibi diğer önemli minerallerin yanı sıra özellikle folat ve C vitamini açısından yüksektir.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 3

Enginarlar, pişmiş bir fincan (170 g) başına sadece 90 kalori ve yaklaşık 5 g protein içerir. Doğru enginarları bulmak için sıkı, sert yaprakları ve canlı yeşil renkleri olanları arayın.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 4

Bunları hazırlamak göz korkutucu görünebilir, ancak o kadar da zor değil. Keskin yaprak uçlarını kesin, tüylü iç kısmını çıkarın ve ya çekirdeklerini bütün olarak pişirin ya da daha küçük parçalara ayırın.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 5

ENGİNARIN FAYDALARI

KARACİĞER SAĞLIĞI

Karaciğer fonksiyonlarında bir artış arıyorsanız, enginarlar sizin ideal diyet arkadaşınız olabilir. Research Gate'e göre, antioksidan aktivitesi ve karaciğer ve lipid profili üzerindeki etkileri, bu bitkinin başlıca sağlık geliştirici özellikleridir. Çalışmalara göre enginar, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 6

YÜKSEK TANSİYONU YÖNETMEYE YARDIMCI

Enginar, hipertansiyonu olanlar için harika bir diyet takviyesidir. Complementary Therapies in Medicine'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yüksek tansiyonu olan kişilerde 12 hafta boyunca enginar tüketmek kan basınçlarını önemli ölçüde düşürmüştür.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 7

KİLO KAYBI

Enginarlar düşük kalorilidir - 100 gramda sadece 44 kalori ve lif açısından zengindir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sebzede bulunan fitosteroller "kötü" kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca protein, lif, fosfor, potasyum, steroller ve sinarin gibi besin maddelerinin deposudurlar.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 8

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Enginarlar sindiriminiz için de harikadır. Kudüs enginarı adı verilen çeşitli enginarlar harika bir inülin kaynağıdır ve bağırsak sağlığınızı artırabilecek prebiyotikler sağlar.

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 9

KANSER KARŞITI

Enginarlar ayrıca kanser karşıtı, antimetabolik, obezite karşıtı, prebiyotik ve probiyotik, böbrek koruyucu ve antidiyabetik aktivitelere sahiptir. Enginar diyete nasıl eklenir

Magnezyum, fosfor ve potasyum ne varsa onda: Halk arasında "Karaciğer doktoru" olarak biliniyor - 10

Enginarlar Akdeniz mutfağının temel gıdalarından biridir ve çeşitli tariflerde kullanılabilir:

  • Buharda pişirin veya kaynatın ve enginarların doğal lezzetlerinin tadını çıkarmak için biraz eritilmiş tereyağı veya keskin bir sirke sosu ekleyin.
  • Ayrıca marine ettikten sonra salatalara, pizzalara ve makarnalara da ekleyebilirsiniz.
  • Enginarların hafif bir tadı vardır, ancak diliniz sinarin adı verilen bir bileşik nedeniyle tatlılığını algılayamayabilir.
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