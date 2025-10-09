Magnezyum içeriği yüksek besin hazinesi: Takviyelerle yarışıyor
Genellikle "ana mineral" olarak adlandırılan magnezyum, kas gevşemesinden kemik sağlığına kadar 300'den fazla vücut fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Ancak birçok kişi günlük magnezyum ihtiyacını karşılayamaz. Takviyeler mevcut olsa da, doğa günlük rutinlere kolayca eklenebilecek çok sayıda magnezyum açısından zengin içecek sunar.
İşte sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda magnezyum alımını da destekleyen 8 ev yapımı içecek.