Magnezyum içeriği yüksek besin hazinesi: Takviyelerle yarışıyor

1- HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu sadece tropikal bir lezzet değil, aynı zamanda bir elektrolit deposudur. Tek bir fincan yaklaşık 60 mg magnezyum içerir ve bu da onu hidrasyon ve kas fonksiyonu için mükemmel bir seçim haline getirir. İster antrenmandan sonra yudumlayın, ister öğlen serinletici bir içecek olarak tüketin, hindistan cevizi suyu kaybedilen minerallerin yenilenmesine yardımcı olur.