Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor

Genellikle diyetinizle yeterli magnezyum alabilirsiniz. Ispanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşil sebzeler, özellikle badem, kaju ve kabak çekirdeği olmak üzere kuruyemişler ve tohumlarla birlikte mükemmel magnezyum kaynaklarıdır.



Kahverengi pirinç ve kinoa gibi tam tahıllardan ve siyah fasulye ve mercimek gibi baklagillerden de biraz magnezyum alabilirsiniz. Somon ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra yoğurt gibi süt ürünleri de ekleyince magnezyum etkisini artırabilirsiniz.