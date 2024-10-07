Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor

Enerji üretimi, kas gelişimi ve yorgunluğu önlemek için vücudunuz magnezyuma ihtiyaç duyar. Bazı besinler çok güçlü magnezyum kaynaklarıdır ve vücudu vitamine doyurur. Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamak ve daha dinç hissetmek için bu yiyecekleri beslenme listenize ekleyebilirsiniz.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 1

Vücudunuzun enerji üretimi, kas kasılması ve sinir iletimi için yeterli magnezyum seviyelerine ihtiyacı vardır. Magnezyum ayrıca normal kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunur ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

Düşük magnezyum seviyeleri kas kramplarından ve yorgunluktan düzensiz kalp ritmine kadar her şeye yol açabilir. Kronik olarak düşük magnezyum seviyelerinin osteoporoz , hipertansiyon ve tip 2 diyabet risklerinin artmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 2

Bazı araştırmalar daha iyi uyku kalitesi için de magnezyuma ihtiyacınız olduğunu söylüyor.

Yeterli magnezyum seviyeleri, melatonin gibi uyku için önemli olan nörotransmitterleri ve hormonları düzenleyerek iyileştirilmiş uyku düzenleriyle bağlantılıdır.

Magnezyum tüketiminin ayrıca kortizol seviyelerini düşürmeye ve kaygı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 3

Magnezyum için önerilen miktar yaşa ve cinsiyete göre değişir. Örneğin, yetişkin erkeklerin yaşa bağlı olarak günde yaklaşık 400-420 miligrama ihtiyacı vardır. Yetişkin kadınların yaşa ve gebelik durumuna bağlı olarak 310 ila 360 miligrama ihtiyacı vardır.

Magnezyum ihtiyacı genellikle takviye ürünlerle karşılanır. Ancak bazı besinler çok güçlü magnezyum kaynaklarıdır.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 4

Genellikle diyetinizle yeterli magnezyum alabilirsiniz. Ispanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşil sebzeler, özellikle badem, kaju ve kabak çekirdeği olmak üzere kuruyemişler ve tohumlarla birlikte mükemmel magnezyum kaynaklarıdır.

Kahverengi pirinç ve kinoa gibi tam tahıllardan ve siyah fasulye ve mercimek gibi baklagillerden de biraz magnezyum alabilirsiniz. Somon ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra yoğurt gibi süt ürünleri de ekleyince magnezyum etkisini artırabilirsiniz.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 5

MAGNEZYUM ZENGİNİ EN İYİ BESİN KAYNAKLARI

ISPANAK

Ispanak bol miktarda C, E ve B vitamini içeriri. Güçlü magnezyum ve demir kaynaklarından biridir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 6

BADEKABAK ÇEKİRDEĞİM

Kabak çekirdeği kalp sağlığını korumayı, erkeklerde üreme yollarını desteklemeyi, kemik sağlığını ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyi destekler. Kan basıncını dengede tutmak için önemli bir mineral olan magnezyum kaynağıdır. İçinde sağlıklı antioksidanlar barındırır. Sağlık için her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketilebilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 7

SİYAH FASULYE

Siyah fasulye A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içerir. Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.Sinir sistemine fayda sağlar. Kolesterolü düşürücü etkisi olması da faydasını artırır. Kas ve kemiklerin gelişimi için tüketilebilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 8

KİNOA

Kinoa, mineraller vitaminler açısından zengin bir besindir. Özellikle içerisinde bulunan magnezyum ve demir vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.

Kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan magnezyum sağlıklı olan kan şekerinin de yükselmesini sağlar. Bunların yanında baş ağrısı, uykusuzluk ve kas kramplarına karşı da etkilidir

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 9

BADEM

Badem lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. İleri dönemde kemik erimesine ve bununla ilgili yaşanabilecek kırıkların önüne geçmek için günlük beslenmenize badem eklemelisiniz.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılayan besin: Vücudu vitamine doyuruyor - 10

AVOKADO

Avokado, C, E, K ve B6, B2, B3, B5 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Yaşlanma karşıtı etkisi bulunur. Kolesterolü dengede tutar. Kemik ve kas yapısını güçlendirir. Sindirim sistemini iyileştirerek kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

ÖNEMLİ: Bu besinler magnezyum açısından zengindir. Ancak vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurun.

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