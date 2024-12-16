Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş

TOFU

Birçok vegan için temel bir besin olan tofu, magnezyumun yanı sıra kalsiyum ve demirin de mükemmel bir kaynağıdır. Yarım fincan sert tofu yaklaşık 37 miligram magnezyum içerir, bu da DV'nin %9'udur. Çok yönlüdür ve sotelerde, çorbalarda, salatalarda veya hatta kremalı kış soslarının temeli olarak kullanılabilir. Ek olarak, tofu kemik sağlığını destekler ve daha soğuk aylarda enerjik ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olmak için bitki bazlı protein sağlar.