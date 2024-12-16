Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş

Mevsimsel duygusal bozukluk, kış depresyonu olarak da bilinir, kalıcı üzüntüden ve aktivitelere olan ilginin kaybolmasından uyku sorunlarına ve aşırı yemeye kadar çeşitli semptomlara yol açabilir. Magnezyum açısından zengin bir beslenme kış depresyonuyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 1

Kış aylarında güneş ışınlarından daha az yararlanırsınız. Bu durum da birçok kişinin ruh halinde değişimlere neden olabilir. Bu sadece tembellik veya üzüntü değil, Mevsimsel Duygusal Bozukluk adı verilen bir depresyon türüdür.

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Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 2

Semptomlar sonbaharda başlayabilir ve kış boyunca sürebilir. Kış depresyonunun bazı belirtileri arasında, neredeyse her gün, günün çoğunda isteksiz, üzgün veya çökkün hissetmek, bir zamanlar zevk aldığınız aktivitelere ilginizi kaybetmek, düşük enerjiye sahip olmak ve halsiz hissetmek, uyku sorunları yaşamak, karbonhidrat istekleri yaşamak, aşırı yemek ve kilo almak, odaklanmakta zorluk çekmek, umutsuzluk, değersizlik, suçluluk hissetmek ve yaşamak istemediğinize dair düşüncelere sahip olmak yer alır.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 3

Işık terapisi, psikoterapi ve ilaçların yanı sıra, magnezyum zengini bir diyet bu depresyon türüyle başa çıkmada önemli bir rol oynayabilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 4

KIŞ DEPRESYONU ÖNLEMEDE MAGNEZYUM ROLÜ

Magnezyum, 'iyi hissettiren' bir mineral olarak kabul edilir ve ruh halinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca rahatlamaya ve uykuya yardımcı olur.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 5

Depresyon da dahil olmak üzere belirli ruh sağlığı sorunları olan bazı kişilerde magnezyum seviyeleri düşüktür. Magnezyum, ruh halini iyileştiren ve zihinsel dayanıklılığı destekleyen "mutluluk hormonu" olan serotonin üretimi için gereklidir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 6


Diyetinize magnezyum açısından zengin yiyecekler eklemek, kış depresyonuyla mücadeleye yardımcı olabilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 7

AVOKADO

Beyin fonksiyonunuzu artırmak ve günlük magnezyum dozunuzu almak için bir avokado sandviçi hazırlayın. Orta boy bir avokado, günlük değerin (DV) %14'ü olan 58 miligram magnezyum içerir. Avokado, nörolojik sağlığınız için harika olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağların bir güç merkezidir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 8

BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ

Harvard Health'e göre, balkabağı çekirdeği, mutlu hormonların salınmasına yardımcı olabilen önemli mineral olan magnezyumun en iyi kaynaklarından biridir. Smoothie veya fındık ezmesinde kullanmadan önce 2 su bardağı çiğ balkabağı çekirdeğini 1 yemek kaşığı deniz tuzu ile ılık suda 7 saat veya daha uzun süre bekletin.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 9

ISPANAK

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler bir magnezyum deposudur ve kış mevsiminde çok sayıda fayda sunar. Salatalardan körilere ve sotelenmiş yemeklere kadar, sebze çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 10

SİYAH FASULYE

Siyah fasulye zengin bir magnezyum kaynağıdır. Bir su bardağı pişmiş siyah fasulye, DV'nin %29'u olan 120 mg magnezyum içerir. Ayrıca potasyum ve demir açısından zengindir ve vejetaryenler için harika bir protein kaynağıdır.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 11

BAMYA

Bamya sadece kış depresyonunu yenmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kan şekerinizi ve tansiyonunuzu da dengeler. Bir fincan çiğ bamya, günlük değerin (DV) yaklaşık %14'ü olan 57 miligram (mg) magnezyum içerir. Ayrıca C ve K1 Vitaminleri, folat, lif, antioksidanlar, potasyum, kalsiyum, B6 Vitamini, A Vitamini ve protein açısından da zengindir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 12

NOHUT

Nohut, aynı zamanda nohut olarak da bilinir, kış aylarında diyetinize dahil etmek için harika bir magnezyum açısından zengin seçenektir. Bir fincan pişmiş nohut, günlük değerin (DV) %19'una katkıda bulunarak yaklaşık 78 miligram magnezyum sağlar. Nohut ayrıca protein, lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir ve bu da onları enerji ve ruh halini korumak için çorbalara, güveçlere veya kızarmış atıştırmalıklara mükemmel bir katkı haline getirir.

Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş - 13

TOFU

Birçok vegan için temel bir besin olan tofu, magnezyumun yanı sıra kalsiyum ve demirin de mükemmel bir kaynağıdır. Yarım fincan sert tofu yaklaşık 37 miligram magnezyum içerir, bu da DV'nin %9'udur. Çok yönlüdür ve sotelerde, çorbalarda, salatalarda veya hatta kremalı kış soslarının temeli olarak kullanılabilir. Ek olarak, tofu kemik sağlığını destekler ve daha soğuk aylarda enerjik ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olmak için bitki bazlı protein sağlar.

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