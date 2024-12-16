Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Meğer bu hastalığa iyi geliyormuş
Mevsimsel duygusal bozukluk, kış depresyonu olarak da bilinir, kalıcı üzüntüden ve aktivitelere olan ilginin kaybolmasından uyku sorunlarına ve aşırı yemeye kadar çeşitli semptomlara yol açabilir. Magnezyum açısından zengin bir beslenme kış depresyonuyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.
Kış aylarında güneş ışınlarından daha az yararlanırsınız. Bu durum da birçok kişinin ruh halinde değişimlere neden olabilir. Bu sadece tembellik veya üzüntü değil, Mevsimsel Duygusal Bozukluk adı verilen bir depresyon türüdür.