Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu

Chia tohumları besin açısından zengindir ve kahvaltı için çok yönlüdür, omega-3'ler, lif, protein ve daha fazlasını içerir. Uygun şekilde tüketildiğinde sindirime yardımcı olur ve sürekli enerji sağlar. Popüler tarifler arasında chia pudingi, smoothieler ve yulaf ezmesi bulunur. Şişkinliği önlemek için ölçülü olmak önemlidir ve dengeli öğünler için çeşitli malzemelerle iyi bir şekilde eşleşirler. Peki, chia tohumları nasıl tüketilir?

Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 1

Chia tohumları, gününüze mümkün olan en sağlıklı şekilde başlamanızı sağlayabilecek küçük, besin dolu güç merkezleridir. İşte kahvaltı için harika bir seçim olmalarının nedeni:


SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 2

Chia tohumları, omega-3 yağ asitleri, lif, protein, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar dahil olmak üzere temel besinlerle doludur. Lif ve sağlıklı yağların birleşimi, sizi sabah boyunca tok ve enerjik tutarak yavaş ve istikrarlı bir enerji salınımı sağlar. Yüksek lif içeriği sindirimi destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutar. Chia tohumları suyu emer ve genişler, bu da iştahı kontrol etmeye ve aşırı yemeyi azaltmaya yardımcı olur. Smoothie'lerden pudinglere kadar çeşitli tariflere dahil etmek kolaydır.


Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 3

CHİA TOHUMLARINI KAHVALTIDA DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLAYIN

Chia tohumlarından en iyi şekilde yararlanmak için onları doğru şekilde hazırlamak çok önemlidir. Chia tohumları kuru olarak tüketilmemelidir çünkü su emebilir ve vücudun içinde şişebilir, bu da şişkinliğe veya susuzluğa neden olabilir.

İşte bunları güvenli ve etkili bir şekilde kullanmanın yolu:

1. Adım: TOHUMLARI ISLATIN

Chia tohumlarını tüketmenin en iyi yolu onları sıvıya batırmaktır. Bu işlem tohumları yumuşatır, sindirimini kolaylaştırır ve besin emilimini artırır.

1 yemek kaşığı chia tohumunu 6 yemek kaşığı su veya süt gibi sıvı ile karıştırın. Tohumların en az 10-15 dakika beklemesini sağlayın. Mümkünse buzdolabında bir gece bekletin. Chia tohumları ıslandığında jel benzeri bir kıvam alır. Bu, puding veya smoothie yapmak veya hatta yulaf ezmesinin üzerine koymak için harikadır.

Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 4

Adım 2: ISLATMAK İÇİN DOĞRU BESİNİ SEÇİN

Chia tohumlarınızı ıslatmak için seçeceğiniz sıvı, zevkinize ve diyet tercihlerinize bağlıdır. Bazı popüler seçenekler şunlardır:

Tuzlu tariflerde veya smoothielerde iyi sonuç veren nötr bir seçim. Badem sütü, hindistan cevizi sütü veya yulaf sütü tarife kremamsılık katar. Portakal suyu veya elma suyu doğal tatlılık ve lezzet katar.


Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 5

CHİA TOHUMUYLA HAZIRLAYACAĞINIZ PRATİK TARİFLER

İşte birkaç basit chia tohumu tarifi

Chia pudingi

Chia pudingi basit, lezzetli ve özelleştirilebilir bir kahvaltı seçeneğidir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı bitki bazlı süt (örneğin badem veya hindistan cevizi sütü)

1 tatlı kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

İsteğe bağlı soslar: Taze meyveler, kuruyemişler, granola veya rendelenmiş hindistan cevizi

Chia tohumlarını, sütü ve tatlandırıcıyı bir kavanozda veya kasede karıştırın. Topaklanmayı önlemek için iyice karıştırın ve bir gece buzdolabında bekletin. Sabah iyice karıştırın ve en sevdiğiniz meyve ve kuruyemişlerle süsleyin.


Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 6

Chia smoothie

Sabah smoothienize chia tohumlarıyla besin takviyesi ekleyin.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu (önceden ıslatılmış veya doğrudan blender'a eklenmiş)
1 su bardağı ıspanak veya kara lahana
1 muz
1/2 su bardağı dondurulmuş çilek
1 su bardağı su veya bitki bazlı süt
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı)

Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve besin dolu bir kahvaltının tadını çıkarın.


Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 7

Chia tohumu suyu

Chia tohumu suyu, gününüze başlamanın hızlı ve nemlendirici bir yoludur.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı su
Yarım limon suyu
Bir tutam bal veya stevia (isteğe bağlı)
Chia tohumlarını 15 dakika suda bekletin. Limon suyu ve tatlandırıcıyı karıştırın. Metabolizmanızı hızlandırmak için sabahın ilk saatlerinde için.

Chia yulaf ezmesi

Doyurucu bir kahvaltı için chia tohumlarının ve yulafın iyiliğini birleştirin.

Malzemeler:

1/2 su bardağı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı su veya süt
Bir tutam tarçın

İsteğe bağlı soslar: Çilek, fındık veya badem ezmesi
Yulafı ocakta su veya sütle pişirin. Pişirmenin son dakikasında chia tohumlarını ve tarçını karıştırın. En sevdiğiniz soslarla servis edin.


Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 8

Chia krepleri

Chia tohumları krep tarifinizi de zenginleştirebilir.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı tam tahıllı krep karışımı
1/2 su bardağı süt veya su
1 yumurta

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karışana kadar karıştırın. Krepleri yapışmaz bir tavada her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Akçaağaç şurubu ve taze meyve ile servis edin.

Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu - 9

Chia tohumunun faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ipuçları

Chia tohumları çok fazla sıvı emer, bu nedenle gün boyunca bol su içtiğinizden emin olun.
Aşırı tüketimi önlemek için günde 1-2 yemek kaşığı chia tohumu ile sınırlı kalın.

Sabahlarınızı ilginç ve dengeli hale getirmek için birkaç tarif arasında geçiş yapın. Chia tohumları, dengeli bir öğün için protein açısından zengin olan yoğurt, kuruyemiş veya yumurta ile karıştırılabilir.

Chia tohumları nötr bir tada sahiptir, bu nedenle çeşitlilik için tarçın ve hindistan cevizi gibi baharatlar veya doğal tatlandırıcılar deneyin.

Chia tohumlarına yeni başladıysanız, şişkinlik veya sindirim rahatsızlığını önlemek için küçük miktarlarla başlayın ve kademeli olarak artırın. Nadir olsa da, bazı kişilerde chia alerjisi olabilir tohumları. Herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşarsanız tüketmeyi  bırakın. Chia tohumları kan incelticiler gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için chia tohumu tüketmeden önce bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER