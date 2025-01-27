Magnezyum, kalsiyum ve proteinle dolu: Sabahları tüketmenin doğru yolu

Chia tohumu suyu



Chia tohumu suyu, gününüze başlamanın hızlı ve nemlendirici bir yoludur.



Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı su

Yarım limon suyu

Bir tutam bal veya stevia (isteğe bağlı)

Chia tohumlarını 15 dakika suda bekletin. Limon suyu ve tatlandırıcıyı karıştırın. Metabolizmanızı hızlandırmak için sabahın ilk saatlerinde için.



Chia yulaf ezmesi



Doyurucu bir kahvaltı için chia tohumlarının ve yulafın iyiliğini birleştirin.

Malzemeler:

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı su veya süt

Bir tutam tarçın

İsteğe bağlı soslar: Çilek, fındık veya badem ezmesi

Yulafı ocakta su veya sütle pişirin. Pişirmenin son dakikasında chia tohumlarını ve tarçını karıştırın. En sevdiğiniz soslarla servis edin.





