Magnezyum kaynaklarının en güçlüsü: Vücutta D vitamini seviyesini yükseltiyor

DİĞER GÜÇLÜ MAGNEZYUM KAYNAKLARI

Magnezyum, çeşitli bitki bazlı ve hayvansal gıdalarda bulunur ve dengeli bir diyetle erişilebilir hale gelir. En zengin kaynaklardan biri, bu temel mineralin önemli bir miktarını sağlayan ıspanak gibi yapraklı yeşil sebzelerdir. Kuruyemişler ve çekirdekler, özellikle badem, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği de magnezyum açısından zengindir.



Bir diğer harika magnezyum kaynağı da kahverengi pirinç, kinoa ve yulaf gibi tam tahıllardır. Siyah fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller de magnezyum açısından zengindir.

Son olarak, bitter çikolata şaşırtıcı iyi bir magnezyum kaynağıdır. Küçük bir porsiyon bitter çikolata tüketmek (en az %70 kakao içeriğine sahip) tatlı isteğinizi giderirken aynı zamanda magnezyum alımınızı da artırabilir.



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