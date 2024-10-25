Magnezyum kaynaklarının en güçlüsü: Vücutta D vitamini seviyesini yükseltiyor
Sağlıklı kemikler ve güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudunuz D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamininin vücudunuzda aktif bir şekilde çalışmasını istiyorsanız magnezyumdan da destek almalısınız. Magnezyum, D vitamini etkisini artırmada çok önemli bir rol oynar. Bunun için güçlü magnezyum kaynağı olan besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.
Doğal magnezyum kaynaklarından biri olan avokado D vitamininin etkisini artırmaya yardımcı olabilir. Orta boy bir avokado, yaklaşık 58 mg magnezyum içerir ve bu, önerilen günlük alım miktarına (360-410 mg) büyük ölçüde katkıda bulunur.