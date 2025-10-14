Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin

KEMİK SUYU

Bhuwania Lohia, kemik suyunun kemik sağlığında önemli olduğunu belirtiyor. Kemik suyunda bol miktarda kolajen bulunuyor; bu protein, kemik yoğunluğunu ve yapısını destekliyor.



Yaşlandıkça vücut kolajen üretimini kaybediyor ve bu durum osteoporoz riskini artırıyor. Lohia, “Kemik suyu kolajen açısından çok iyi bir kaynak ve özellikle kış aylarında faydalı. Evde hazırlanabilir veya sağlıklı gıda mağazalarından temin edilebilir” diyor.



Bu besinler, yalnızca kemiklerin güçlenmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık ve yaşlanma sürecinde de kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, dengeli ve çeşitli bir beslenmenin kemik sağlığını korumada en etkili yol olduğunu vurguluyor.