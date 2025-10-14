Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin

Kemiklerimizin neredeyse yüzde 99’u, vücudun kendi başına üretemediği hayati bir mineral olan kalsiyumdan oluşuyor. Bu mineral yalnızca kemiklerin yapısını güçlendirmekle kalmıyor, kalp kasının kasılması, sindirim enzimlerinin çalışması ve sinir sisteminin düzgün işlemesi gibi hayati işlevlerde de rol oynuyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 1

Sağlıklı bir yetişkinin günde yaklaşık 700 mg kalsiyum alması gerekiyor. Ancak yeterli kalsiyum tüketilmediğinde vücut, ihtiyacını kemiklerden çekiyor ve bu da kemiklerin zayıflamasına yol açıyor.

Uzmanlar, kemikleri güçlendiren besinlerin sadece süt ürünleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda vitamin ve mineraller açısından zengin farklı gıdaların da kemik sağlığında kritik rol oynadığını vurguluyor. İşte uzmanların hazırladığı, kemiklerinizi güçlendirecek altı besin:

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 2

BROKOLİ

Süt ürünleri kalsiyumun bilinen kaynağı olsa da, koyu yapraklı yeşillikler de bu mineral açısından zengin alternatifler sunuyor. Ancak bazı sebzelerdeki oksalik asit, kalsiyumun emilimini azaltabiliyor.

Londra merkezli beslenme uzmanı Thalia Pellegrini, özellikle brokoliyi öneriyor. Brokoli, pişirildiğinde bir fincanında yaklaşık 45 mg kalsiyum içeriyor. Ayrıca kemik sağlığı için önemli A vitamini öncüsü beta-karoten, C ve K1 vitaminlerini de yüksek oranda barındırıyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 3

KURU ERİK

Kuru erik, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir açısından zengin bir kuru meyve olarak öne çıkıyor

Penn State Üniversitesi’nin araştırmasına göre, menopoz sonrası kadınlar günde 5-6 kuru erik tükettiğinde, 12 ay boyunca kemik mineral yoğunluklarını koruyabiliyor ve kırık riskini azaltabiliyor. Pellegrini, kuru meyvelerin lif açısından da zengin olduğunu ve bağırsak sağlığına katkı sağladığını belirtiyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 4

YAĞLI BALIK

Uzmanlar, özellikle konserve sardalya ve uskumru gibi yağlı balıkların kemik sağlığı için ideal olduğunu söylüyor. Pellegrini, balığın küçük boyutlu olması sayesinde kemiklerin de tüketildiğini ve böylece kalsiyum alımının arttığını belirtiyor.

Bir porsiyon sardalya, yaklaşık 340 mg kalsiyum ve günlük D vitamini ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. Fosfor içeriği ise kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Taze sardalya ise kemikleri yenmediği için aynı miktarda kalsiyum sağlamıyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 5

FERMENTE GIDALAR

Ruchi Bhuwania Lohia, soya ürünleri, lahana turşusu ve kimchi gibi fermente gıdaların kemik sağlığını desteklediğini söylüyor. Fermente gıdalardaki K vitamini, kemik oluşumunda rol oynayan proteinleri aktive ediyor ve kemik kaybı riskini azaltıyor.

Yoğurt, tempeh ve kombucha gibi gıdalar, K vitamini açısından zengin olmalarının yanı sıra bağırsak sağlığına da katkı sağlıyor. Lohia, “Bağırsaklarımız besinleri daha iyi parçaladığında kemiklerimiz de güçleniyor” diyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 6

FASULYE

Pellegrini, fasulyenin kemik sağlığı için hayati önemdeki magnezyum açısından da zengin olduğunu belirtiyor. Vücut magnezyumu kemiklerde depoluyor ve eksikliği osteoporoz riskini artırıyor.

Siyah fasulye bir fincanda 120 mg magnezyum sağlıyor. Pellegrini, “Fasulye kemikleri güçlendiren vitaminlerle dolu, güveçlere veya salatalara eklenebilir” diyor.

Magnezyum, kolajen, kalsiyum deposu: Kemikleri güçlendiren 6 mucize besin - 7

KEMİK SUYU

Bhuwania Lohia, kemik suyunun kemik sağlığında önemli olduğunu belirtiyor. Kemik suyunda bol miktarda kolajen bulunuyor; bu protein, kemik yoğunluğunu ve yapısını destekliyor.

Yaşlandıkça vücut kolajen üretimini kaybediyor ve bu durum osteoporoz riskini artırıyor. Lohia, “Kemik suyu kolajen açısından çok iyi bir kaynak ve özellikle kış aylarında faydalı. Evde hazırlanabilir veya sağlıklı gıda mağazalarından temin edilebilir” diyor.

Bu besinler, yalnızca kemiklerin güçlenmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık ve yaşlanma sürecinde de kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, dengeli ve çeşitli bir beslenmenin kemik sağlığını korumada en etkili yol olduğunu vurguluyor.

