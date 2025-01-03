Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları

Yulaf ezmesine veya yoğurdunuza serpin: Tadını veya dokusunu değiştirmeden faydalarından yararlanmak için yulaf ezmesine veya yoğurdunuza chia tohumları ekleyebilirsiniz.

Kek veya krep yapın: Chia tohumunu kek, krep veya ekmek tariflerine dahil edebilirsiniz.

İçecekler: Limonatanızı chia tohumlarıyla zenginleştirin. Meyve sularınıza da chia eklerseniz yeni bir tat katmış olursunuz. Chia ile tatlandırılmış su da servis edebilirsiniz.

Chia tohumlarını tüketmenin en kötü yolu

Aşırı tüketim: Chia tohumları besin açısından yoğun olduğundan, aşırı miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir. Ölçülü olmanın önemli olduğunu unutmayın.

Kuru tüketmek: Asla kuru chia tohumu tüketmeyin. Ağırlıklarının 10 katına kadar sıvı emebilirler. Bu nedenle ıslatmadan tükettiğinizde midenizde rahatsızlığa ve şişkinlik veya gaz gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Chia tohumlarını her zaman bol sıvı ile birlikte tüketin.

Çok fazla şekerle karıştırmak: Chia tohumları besleyici olsa da, şekerli yiyeceklere eklemek bu faydaları ortadan kaldırabilir.

Sıcak içeceklere eklemek: Kuru chia tohumlarını sıcak sıvılara dahil etmek topaklanmaya neden olur ve midenizde hoş olmayan etkilere yol açar.

Dehidratasyon: Chia tohumlarınız olduğunda her zaman bol sıvı eklemeyi unutmayın.