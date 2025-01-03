Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları
Yüksek besin içeriğiyle bilinen chia tohumları, chia pudingi, smoothie ve yulaf veya yoğurda serpilerek çeşitli şekillerde tüketilebilir. Bu tohumlar kalp sağlığını iyileştirme, diyabet riskini azaltma ve kilo vermeye yardımcı olma gibi çok sayıda sağlık yararı sunar. Ancak, sindirim sorunlarını önlemek için yeterli sıvı ile ve aşırı tüketimi önlemek için ölçülü olarak tüketilmelidir.
Küçük yenilebilir tohumlar olan chia tohumları, bir besin deposudur. Chia tohumları, eski Aztek ve Maya diyetlerinin temel bir parçasıydı. Bugün, bazen smoothie'ye veya fırınlanmış ürünlere, puding yapmak için, meyve sularına ve içeceklere çeşitli şekillerde kullanıyoruz.