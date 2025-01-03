Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları

Yüksek besin içeriğiyle bilinen chia tohumları, chia pudingi, smoothie ve yulaf veya yoğurda serpilerek çeşitli şekillerde tüketilebilir. Bu tohumlar kalp sağlığını iyileştirme, diyabet riskini azaltma ve kilo vermeye yardımcı olma gibi çok sayıda sağlık yararı sunar. Ancak, sindirim sorunlarını önlemek için yeterli sıvı ile ve aşırı tüketimi önlemek için ölçülü olarak tüketilmelidir.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 1

Küçük yenilebilir tohumlar olan chia tohumları, bir besin deposudur. Chia tohumları, eski Aztek ve Maya diyetlerinin temel bir parçasıydı. Bugün, bazen smoothie'ye veya fırınlanmış ürünlere, puding yapmak için, meyve sularına ve içeceklere çeşitli şekillerde kullanıyoruz.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 2

Olağanüstü sağlık yararları olmasına rağmen, onları tüketmenin her zaman doğru ve yanlış bir yolu vardır.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 3

BESİNSEL FAYDALARI

28 gram veya 2 yemek kaşığı chia tohumu olan 1 ons şunları içerir:

Kalori: 138
Protein: 4,7 gr
Yağ: 8,7 gr
Alfa-linolenik Asit (ALA): 5 gr
Karbonhidrat: 11,9 gr
Lif: 9,8 gr
Kalsiyum: Günlük Değerin (DV) %14'ü
Demir: %12'si
Magnezyum:  %23'ü
Fosfor:  %20'si
Çinko: %12'si
B1 Vitamini (Tiamin): %15'i
B3 Vitamini (Niasin) %16'sı

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 4

CHİA TOHUMLARININ SAĞLIK FAYDALARI

Meksika, Guatemala, Peru, Arjantin, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yetiştirilen chia tohumları sağlıklı beslenmeye harika bir katkı sağlar.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 5

Kalsiyum, manganez, magnezyum, selenyum, bakır, demir ve fosfor açısından zengindirler. Chia tohumları ayrıca omega-6 ile omega-3 oranını düşürmeye yardımcı olan ve böylece kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanma riskini azaltan bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından da zengindir.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 6

Chia tohumlarındaki antioksidanlar serbest radikallerle savaşır ve oksidatif stresi ve hücre hasarını azaltır. Bu tohumları yemek kalp hastalığı ve kanser riskinizi azaltacaktır. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından yayınlanan bir çalışmada, chia tohumlarının kalp sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 7

Chia tohumlarında bulunan alfa-linolenik asit (ALA) LDL kolesterolü düşürecektir.
Chia tohumları lif açısından zengindir ve insülin direncini azaltmaya ve kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. Tip 2 diyabet riskini azaltmakla bağlantılıdır.
Chia tohumları ayrıca kilo verme yolculuğunda da faydalıdır, çünkü sizi tok hissettirir ve aşırı yemeyi önler.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 8

CHİA TOHUMLARI NASIL YENİR?

Chia tohumları besin açısından yoğundur. Bu nedenle, bunları düzenli olarak tüketmeye dikkat etmek önemlidir. Günlük alımın uygun miktarı, yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve diyet ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Ancak, çoğu sağlık uzmanı yetişkinler için günde yaklaşık bir ila iki yemek kaşığı (15 ila 30 gram) chia tohumu tüketmenin güvenli olduğu konusunda hemfikirdir.

Chia pudingi: Chia tohumlarını su veya süte batırın ve bir gece buzdolabında saklayın. Sabah biraz akçaağaç şurubu ekleyip keyfinize bakabilirsiniz.

Smoothieler: Chia tohumlarını smoothielere karıştırabilir veya ıslatılmış tohumlardan bazılarını sos olarak ekleyebilirsiniz. Smoothienize lif katacak ve ayrıca size belirgin bir doku kazandıracaktır.

Magnezyum, manganez, selenyum, bakır, demir hepsi içinde: Chia tohumlarını yemenin en iyi ve en kötü yolları - 9

Yulaf ezmesine veya yoğurdunuza serpin: Tadını veya dokusunu değiştirmeden faydalarından yararlanmak için yulaf ezmesine veya yoğurdunuza chia tohumları ekleyebilirsiniz.

Kek veya krep yapın: Chia tohumunu kek, krep veya ekmek tariflerine dahil edebilirsiniz.

İçecekler: Limonatanızı chia tohumlarıyla zenginleştirin. Meyve sularınıza da chia eklerseniz yeni bir tat katmış olursunuz. Chia ile tatlandırılmış su da servis edebilirsiniz.
Chia tohumlarını tüketmenin en kötü yolu

Aşırı tüketim: Chia tohumları besin açısından yoğun olduğundan, aşırı miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir. Ölçülü olmanın önemli olduğunu unutmayın.

Kuru tüketmek: Asla kuru chia tohumu tüketmeyin. Ağırlıklarının 10 katına kadar sıvı emebilirler. Bu nedenle ıslatmadan tükettiğinizde midenizde rahatsızlığa ve şişkinlik veya gaz gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Chia tohumlarını her zaman bol sıvı ile birlikte tüketin.

Çok fazla şekerle karıştırmak: Chia tohumları besleyici olsa da, şekerli yiyeceklere eklemek bu faydaları ortadan kaldırabilir.

Sıcak içeceklere eklemek: Kuru chia tohumlarını sıcak sıvılara dahil etmek topaklanmaya neden olur ve midenizde hoş olmayan etkilere yol açar.

Dehidratasyon: Chia tohumlarınız olduğunda her zaman bol sıvı eklemeyi unutmayın.

DAHA FAZLA GÖSTER