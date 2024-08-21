Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor
Süt, en güçlü vitamin kaynaklarının başında geliyor. Türkiye'de en fazla inek sütü tüketiliyor. İnek sütü yüksek oranda doymuş yağ içerdiği için kolesterol seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Dünya genelinde bu sebeple inek sütü yerine tercih edilen başka bir fosfor, çinko ve kalsiyum kaynağı var.
Süt içerdiği kalsiyum, fosfor, çinko, B1(tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12 ile günlük almanız gereken vitamin ve mineral ihtiyacınızın birçoğunu almanıza yardımcı olur.