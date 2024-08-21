Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor

Süt, en güçlü vitamin kaynaklarının başında geliyor. Türkiye'de en fazla inek sütü tüketiliyor. İnek sütü yüksek oranda doymuş yağ içerdiği için kolesterol seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Dünya genelinde bu sebeple inek sütü yerine tercih edilen başka bir fosfor, çinko ve kalsiyum kaynağı var.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 1

Süt içerdiği kalsiyum, fosfor, çinko, B1(tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12 ile günlük almanız gereken vitamin ve mineral ihtiyacınızın birçoğunu almanıza yardımcı olur.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 2

Süt yetişkinlerde inme, yüksek tansiyon, tip-2 diyabet, osteoporoz, kolon kanserini önlemede ve kilo kontrolünü korumada önemli bir role sahipti

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 3

Keçi sütü dünya çapında giderek popülerlik kazanıyor. Besin açısından zengindir ve sağlık açısından birçok avantajı vardır. Keçi sütünün sindirimi ve sindirimi laktoza duyarlı kişiler için bile kolaydır.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 4

Geleneksel inek sütünü sindirmekte sorun yaşıyorsanız, bitki bazlı süte geçmeden önce farklı hayvan bazlı sütleri test etmek isteyebilirsiniz. Ya da belki tek yapmak istediğiniz, sabahları mısır gevreğinize ve kahvenize koyduğunuz şeyleri değiştirmektir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 5

Keçi sütü, lezzeti ve sağlık açısından sağladığı avantajlar nedeniyle dünyanın en popüler sütlü içeceklerinden biridir. Ancak keçiler dünya süt arzının yalnızca yüzde 2'sini pazara sağlıyor.

Keçi sütü homojenleştirilmesi gerekmediği için daha ucuzdur. Vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin olan bu mükemmel bir besindir. Dünya çapında inek sütünden bile daha fazla tercih edilmektedir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 6

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLİYOR

Keçi sütü inek sütüne benzer yağ içeriğine sahiptir ancak keçi sütündeki yağ kürecikleri inek sütündekilerden daha küçük olduğundan sindirimi daha kolaydır.

Keçi sütü midenizde lor haline gelir ancak bu lor inek sütünden yapılan lordan daha yumuşaktır. %10 lor içeren inek sütüyle karşılaştırıldığında keçi sütü yalnızca %2 lor içerir, bu da vücudun sindirimine yardımcı olur ve daha az tahrişe neden olur.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 7

Keçi sütünde bulunan iki biyoaktif madde olan yağ asitleri ve oligosakkaritler, antiinflamatuar etkiye sahip olabilir. Bu maddeler vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve genel olarak bağışıklık sistemi performansını artırmaya yardımcı olabilir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 8

Bununla birlikte keçi sütü, inek sütünden fincan başına yaklaşık %12 daha az laktoz içerir ve yoğurda kültürlendiğinde daha da az laktoz elde edilir. Bu nedenle keçi sütü süt ürünleri, orta derecede laktoz duyarlılığı olan kişiler için sindirim sistemini inek sütünden daha az tahriş edebilir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 9


Keçi sütünün inek sütünü yenmesinin bir başka yolu da, bağırsak floramızdaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyen daha fazla "prebiyotik" karbonhidrat içermesidir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 10

Bu şekerlere oligosakkaritler diyoruz. İnsan anne sütünde bulunanlarla aynı türden olan bu karbonhidratlar, bebeğin sindirim sistemindeki "iyi" bakterilerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 11

MİNERAL VE KALSİYUM DEPOSU

Keçi sütü, inek sütünde bulunanlardan daha biyolojik olarak daha yararlı olduğu düşünülen kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu, vücudun bu mineralleri daha etkili bir şekilde emip kullanmasını sağlayarak genel olarak kemik sağlığını ve besin emilimini artırır.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 12

ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT

Keçi sütü, besin değerleri açısından anne sütüne en yakın süttür. Kalsiyum ve fosfor değeri oldukça yüksektir.

Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor - 13

Üstelik, homojenize özellik taşıdığından dolayı daha küçük yağ moleküllerine sahiptir ve bu nedenle çok daha kolay sindirilir.

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