Magnezyum, mineral ve kalsiyum kralı! Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor: Faydası anne sütüyle yarışıyor

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLİYOR

Keçi sütü inek sütüne benzer yağ içeriğine sahiptir ancak keçi sütündeki yağ kürecikleri inek sütündekilerden daha küçük olduğundan sindirimi daha kolaydır.

Keçi sütü midenizde lor haline gelir ancak bu lor inek sütünden yapılan lordan daha yumuşaktır. %10 lor içeren inek sütüyle karşılaştırıldığında keçi sütü yalnızca %2 lor içerir, bu da vücudun sindirimine yardımcı olur ve daha az tahrişe neden olur.