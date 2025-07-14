Magnezyum mu, melatonin mi: Uyku kalitesi için hangisi daha iyi?

HANGİSİ DAHA UYGUN?

Magnezyum ve melatonin, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek iki etkili takviye. Magnezyum, gevşeme ve uyku kalitesini artırmada uzun vadeli bir çözüm sunarken; melatonin, jet lag gibi kısa vadeli uyku sorunlarında daha hızlı sonuçlar veriyor.



Uzmanlar, hangi takviyenin tercih edileceğinin kişisel ihtiyaçlara ve mevcut sağlık durumuna göre belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Her iki takviye de potansiyel etkileşimler ve yan etkiler nedeniyle mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılarak kullanılmalı. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.