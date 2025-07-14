Magnezyum mu, melatonin mi: Uyku kalitesi için hangisi daha iyi?
Uyku kalitesindeki düşüş, birçok yetişkinin sağlığını tehdit ediyor. Peki, bu sorunu çözmek için hangi takviye daha etkili: magnezyum mu, melatonin mi?
Modern yaşamın getirdiği stres, yoğun tempo ve dengesiz beslenme alışkanlıkları, yetişkinlerin büyük bölümünde uyku sorunlarını beraberinde getiriyor. Araştırmalara göre, yetişkinlerin yüzde 60’ından fazlası düşük uyku kalitesinden şikâyetçi. Uyku eksikliği ise sadece yorgunluğa değil; kalp hastalıkları, diyabet ve ruh sağlığı sorunları gibi kronik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor.
Uykusuzlukla başa çıkmak isteyen bireyler, beyaz gürültü cihazlarından çeşitli takviyelere kadar birçok yönteme başvuruyor. En sık tercih edilen takviyelerin başında ise magnezyum ve melatonin geliyor. Her ikisi de uyku üzerinde olumlu etkiler yaratırken, farklı mekanizmalarla çalışıyor. Peki, hangisi hangi durumlarda daha etkili?