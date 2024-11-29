Magnezyum ne işe yarar? Çok az bilinen 7 gerçek
Magnezyum, enerji üretimi, protein sentezi ve DNA onarımı dahil olmak üzere 600'den fazla enzimatik reaksiyon için hayati önem taşıyan temel bir mineraldir. Eksikliği kaygıya, ruh hali bozukluklarına, kalp sorunlarına ve migrene yol açabilir. İnsülin duyarlılığındaki rolü diyabet yönetimi için çok önemlidir. Yaygın eksiklik genellikle kötü beslenme ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarından kaynaklanır. Peki, magnezyum vücut için neden gereklidir?
Temel bir mineral olan magnezyum, insan vücudundaki birçok işlev için çok önemlidir; ancak her zaman hafife alınıyor gibi görünüyor.
Çoğunuz magnezyumun kemik sağlığı ve kas fonksiyonu için çok önemli olduğunu biliyor olsanız da, bu güçlü besinle ilgili daha az bilinen ancak ilginç bazı gerçekler vardır