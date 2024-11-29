Magnezyum ne işe yarar? Çok az bilinen 7 gerçek

Temel bir mineral olan magnezyum, insan vücudundaki birçok işlev için çok önemlidir; ancak her zaman hafife alınıyor gibi görünüyor.

Çoğunuz magnezyumun kemik sağlığı ve kas fonksiyonu için çok önemli olduğunu biliyor olsanız da, bu güçlü besinle ilgili daha az bilinen ancak ilginç bazı gerçekler vardır