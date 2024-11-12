Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda

TAM TAHILLAR

Kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ve tam buğday gibi tam tahıllar magnezyumla doludur. Tam tahıllar, ruh hali dengesi için çok önemli olan sabit kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur. Ayrıca serotonin üretimini destekleyerek daha sakin, daha dengeli bir zihin durumuna katkıda bulunurlar.