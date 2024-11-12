Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda

Magnezyum, vücutta önemli işlevleri bulunan ve hayati öneme sahip bir mineraldir. Magnezyum, kan basıncının düzenlenmesi, kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve kalp ritminin korunmasına yardımcı olur. Vücuttaki magnezyum eksikliği vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Eksikliği, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, migren gibi rahatsızlıklarla ilişkilidir.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 1

Magnezyum eksikliğini önlemek için takviye ürünlerden ya da magnezyum içeren besinlerden faydalanabilirsiniz. Doğada bulunan bazı besinler güçlü magnezyum kaynaklarıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 2

Magnezyum alımını artırmanın en doğal yolu, magnezyum açısından zengin besinleri diyetinize dahil etmektir.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 3

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar ve baklagiller, magnezyumun en iyi kaynaklarıdır.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 4

MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzelerdeki magnezyum, serotonin gibi ruh halini etkileyen nörotransmitterleri düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca magnezyum, kortizol gibi stres hormonlarının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle ıspanak güçl magnezyum kaynaklarından biri. Öğünlerinizden birinde magnezyum yemek vücudunuz için sağlıklıdır.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 5

ISPANAK

Ispanak bol miktarda C, E ve B vitamini içeriri. Güçlü magnezyum ve demir kaynaklarından biridir.

Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ispanak magnezyum takviyeleriyle yarışacak kadar güçlü bir besin kaynağıdır.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 6

BADEM

Badem lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. İleri dönemde kemik erimesine ve bununla ilgili yaşanabilecek kırıkların önüne geçmek için günlük beslenmenize badem eklemelisiniz.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 7

SİYAH FASULYE

Siyah fasulye A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içerir. Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.Sinir sistemine fayda sağlar. Kolesterolü düşürücü etkisi olması da faydasını artırır. Kas ve kemiklerin gelişimi için tüketilebi

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 8

TAM TAHILLAR

Kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ve tam buğday gibi tam tahıllar magnezyumla doludur. Tam tahıllar, ruh hali dengesi için çok önemli olan sabit kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur. Ayrıca serotonin üretimini destekleyerek daha sakin, daha dengeli bir zihin durumuna katkıda bulunurlar.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 9

Öğünlerinizde rafine tahılları tam tahıllarla değiştirin. Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi veya tam tahıllı tost yiyin. Öğle veya akşam yemeğinde ana yemeğinizin yanında kinoa salatası veya kahverengi pirinç deneyin.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 10

BAKLAGİLLER

Fasulye, mercimek, nohut ve siyah fasulyelerin hepsi magnezyum açısından zengindir. Baklagillerden elde edilen magnezyum sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilir. Ruh halini ve stresi yöneten nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olur.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 11

MUZ

Muzlar yüksek potasyum içeriğiyle bilinir, ancak aynı zamanda iyi miktarda magnezyum kaynaklarıdır.Muzları atıştırmalık olarak tüketin, smoothielere ekleyin veya yulaf ezmesi veya yoğurdun üzerine dilimleyin. Ayrıca lezzetli, besin açısından zengin bir atıştırmalık için fıstık ezmesiyle de iyi giderler.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 12

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata severler için iyi haber: bitter çikolata önemli bir magnezyum ve antioksidan kaynağıdır. En az %70 kakao içeren bitter çikolatayı tercih edin. Küçük bir kare, doyurucu bir ikram olabilir veya bitter çikolatayı fırınlamada, smoothielerde veya yoğurt ve meyvelerin üzerine sürmek için kullanabilirsiniz.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 13

KİNOA

Kinoa, mineraller vitaminler açısından zengin bir besindir. Özellikle içerisinde bulunan magnezyum ve demir vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 14

Kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan magnezyum sağlıklı olan kan şekerinin de yükselmesini sağlar. Bunların yanında baş ağrısı, uykusuzluk ve kas kramplarına karşı da etkilidir

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 15

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği kalp sağlığını korumayı, erkeklerde üreme yollarını desteklemeyi, kemik sağlığını ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyi destekler. Kan basıncını dengede tutmak için önemli bir mineral olan magnezyum kaynağıdır. İçinde sağlıklı antioksidanlar barındırır. Sağlık için her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketilebilir.

Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda - 16

AVOKADO

Avokado, C, E, K ve B6, B2, B3, B5 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Yaşlanma karşıtı etkisi bulunur. Kolesterolü dengede tutar. Kemik ve kas yapısını güçlendirir. Sindirim sistemini iyileştirerek kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

ÖNEMLİ: Bu besinler magnezyum açısından zengindir. Ancak vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurun.

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