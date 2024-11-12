Magnezyum takviyelerinden bile güçlü: Fosfor, manganez, demir ne varsa onda
Magnezyum, vücutta önemli işlevleri bulunan ve hayati öneme sahip bir mineraldir. Magnezyum, kan basıncının düzenlenmesi, kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve kalp ritminin korunmasına yardımcı olur. Vücuttaki magnezyum eksikliği vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Eksikliği, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, migren gibi rahatsızlıklarla ilişkilidir.
Magnezyum eksikliğini önlemek için takviye ürünlerden ya da magnezyum içeren besinlerden faydalanabilirsiniz. Doğada bulunan bazı besinler güçlü magnezyum kaynaklarıdır.