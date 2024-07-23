Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş
Aşure, yaygın olarak tüketilen ve lezzetiyle tadına doyulmayan tatlılar arasında yer alıyor. Muharrem ayının bir geleneği olan, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Aşurenin içeriğindeki baklagiller, tam tahıllar, sert kabuklu yemişler ve meyveler vücuda sayısız fayda sağlıyor.
Aşure, genellikle Muharrem ayının onuncu günü (Aşure Günü) pişirilen ve özellikle Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve bazı diğer bölgelerde yaygın olarak tüketilen geleneksel bir tatlıdır.