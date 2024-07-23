Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş

Yapılışı:

Aşurelik buğdayı bir gece öncesinden su ile ıslatın.İyice yıkayarak süzün ve bir tencereye alın.Üzerine 8 su bardağı su ilave edin ve buğday yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat kadar pişirin.Arada karıştırarak suyunu kontrol edin, gerektiğinde su ekleyebilirsiniz.

Kuru Baklagillerin Haşlanması:



Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı suda haşlayın. Bu işlemi ayrı tencerede yapmanız daha uygun olabilir. Baklagiller yumuşayıp pişene kadar haşlayın.



