Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş

Aşure, yaygın olarak tüketilen ve lezzetiyle tadına doyulmayan tatlılar arasında yer alıyor. Muharrem ayının bir geleneği olan, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Aşurenin içeriğindeki baklagiller, tam tahıllar, sert kabuklu yemişler ve meyveler vücuda sayısız fayda sağlıyor.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 1

Aşure, genellikle Muharrem ayının onuncu günü (Aşure Günü) pişirilen ve özellikle Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve bazı diğer bölgelerde yaygın olarak tüketilen geleneksel bir tatlıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 2

Aşure genellikle şu ana bileşenlerden oluşur:

Haşlanmış buğday taneleri temel bileşenlerden biridir. Bu buğday genellikle önceden ıslatılarak yumuşatılır ve daha sonra pişirilir.

Özellikle kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller aşurenin içinde bulunur. Bu baklagiller protein ve lif açısından zengin kaynaklardır.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 3

Aşureye genellikle kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi çeşitli kuru meyveler eklenir. Bu meyveler tatlıya doğal tat ve besin değeri katar.

Aşurede yer alan kuru yemişler arasında çam fıstığı, badem, ceviz gibi çeşitler bulunabilir. Bu yemişler tatlıya çeşitlilik ve besleyicilik katmaktadır.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 4

Geleneksel tariflerde genellikle şeker kullanılır, ancak sağlık bilincinin artmasıyla birlikte alternatif tatlandırıcılar da tercih edilebilir.

Tarçın, karanfil gibi baharatlar aşureye karakteristik bir tat ve aroma kazandırır.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 5

Aşure, hem lezzetiyle hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan geleneksel bir Türk tatlısıdır.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 6

BESLEYİCİ İÇERİĞİ İLE SAĞLIĞA ÇOK FAYDALI

İşte aşurenin sağlık yararlarından bazıları:

Aşure, içeriğinde bulunan tahıl, kuruyemiş ve meyveler sayesinde zengin bir besin kaynağıdır. Bu bileşenler, bir araya geldiklerinde dengeli bir beslenme için önemli bir katkı sağlar.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 7

GÜÇLÜ LİF KAYNAĞI

Aşure içinde bulunan kuru fasulye, nohut gibi baklagiller ile buğday gibi tahıllar, lif açısından zengindir. Lifli gıdalar sindirimi düzenler, tokluk hissi verir ve sindirim sağlığına katkıda bulunur.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 8

DOĞAL ANTİOKSİDAN

Aşurede bulunan kuru meyveler (kuru üzüm, kuru kayısı gibi) ve baharatlar (tarçın gibi), antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilirler.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 9

VİTAMİN ZENGİNİ

İçerdiği kuru yemişler ve tahıllar sayesinde aşure, çeşitli vitamin (örneğin B vitaminleri) ve mineraller (örneğin demir, magnezyum) sağlar.

Ev yapımı aşurenin tarifi, sağlığa uygun şekilde hazırlanması halinde (az şekerli, az yağlı) sağlıklı bir tatlı alternatifi sunabilir. İçerisine eklenebilen malzemelerin çeşitliliği de besin değerini artırabilir.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 10

Aşure, geleneksel olarak paylaşılan bir tatlı olup, sosyal etkileşimleri artırabilir ve ruhsal olarak da insanı besleyebilir.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 11

ÖNEMLİ! Ancak, aşurenin tüm bu faydalarından tam olarak yararlanabilmek için içeriğindeki malzemelerin dengeli ve sağlıklı olmasına dikkat etmek önemlidir. Şeker ve yağ miktarını kontrol altında tutmak, aşureyi sağlıklı bir seçenek haline getirmenin yollarından biridir.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 12

AŞURA NASIL YAPILIR? İŞTE GELENEKSEL AŞURE TARİFİ

Aşure yapmak için geleneksel tarife uygun olarak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 su bardağı kuru kayısı
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 1 su bardağı kuru incir
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 su bardağı fındık içi
  • 1 su bardağı kuş üzümü (kuru yemişler ve meyveler miktarları isteğe göre ayarlanabilir)
  • 1,5 su bardağı şeker veya isteğe bağlı olarak tatlandırıcı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 8 su bardağı su (buğdayı haşlamak için)
  • Üzeri için nar taneleri ve çam fıstığı (isteğe bağlı)
Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 13

Yapılışı:

Buğdayın Hazırlanması:

Aşurelik buğdayı bir gece öncesinden su ile ıslatın.
İyice yıkayarak süzün ve bir tencereye alın.
Üzerine 8 su bardağı su ilave edin ve buğday yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
Arada karıştırarak suyunu kontrol edin, gerektiğinde su ekleyebilirsiniz.



Kuru Baklagillerin Haşlanması:

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı suda haşlayın. Bu işlemi ayrı tencerede yapmanız daha uygun olabilir. Baklagiller yumuşayıp pişene kadar haşlayın.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 14

Kuru Meyvelerin Hazırlanması:

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi kuru meyveleri yıkayıp doğrayın veya bütün olarak kullanabilirsiniz.

Kuru Yemişlerin Hazırlanması:

Ceviz içi, fındık içi gibi kuru yemişleri iri iri doğrayın veya bütün olarak kullanabilirsiniz.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 15

Aşurenin Pişirilmesi:

Haşlanmış buğdayın içine öncelikle haşlanmış nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin.

Ardından doğranmış kuru meyveleri ve kuru yemişleri ekleyin.

Şeker veya tatlandırıcıyı da ekleyerek karıştırın.
Tarçını da ekleyip karıştırın ve tatlıyı kaynamaya bırakın.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 16

Kaynatma ve Servis:

Aşure karışımını kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.

Pişen aşureyi ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Servis yapmadan önce üzerini nar taneleri ve çam fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Magnezyum, vitamin, mineral kaynağı! Lezzetli olduğu kadar besleyici, her kaşığı şifa deposuymuş - 17

Sunum

Soğuyan aşureyi kaselere veya büyük bir tepsiye paylaştırarak servis yapın.
Afiyet olsun!

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