Magnezyum yağı mı yoksa Magnezyum hapı mı: Hangisi daha etkilidir?
Magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu önemli minerallerden biri. Magnezyum pek çok besinin içinde bulunur. Ancak magnezyum ihtiyacı karşılanamadığından takviyelerden yararlanılır. Peki, magnezyum yağı mı, yoksa magnezyum hapı mı: Hangisi daha etkili?
Magnezyum, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu hayati bir mineraldir. Bu mineral, kas fonksiyonundan sinir sağlığına kadar vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonu destekler. Magnezyum, yapraklı yeşillikler, kuruyemişler, tohumlar ve fasulyeler gibi çeşitli yiyeceklerde doğal olarak bulunsa da, kötü bir diyet genellikle eksikliğe neden olabilir. Magnezyum yağları ve hapları gibi takviyeler burada devreye girer. Peki hangisi daha iyidir? Magnezyum yağı mı yoksa magnezyum hapları mı?