Magnezyuma neden ihtiyacınız var? Meğer eksikliği bu hastalığa neden oluyormuş

Kış geldiğinde, vücudumuz yeni zorluklarla karşı karşıya kalır. Günler kısalır, sıcaklıklar düşer ve rutinlerimiz değişir.

Bu değişiklikler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı etkileyebilir. Bu daha soğuk aylarda yolumuzu bulmamıza yardımcı olan önemli bir besin maddesi magnezyumdur.

Genellikle göz ardı edilen magnezyum, çeşitli vücut işlevleri için gereklidir ve önemi kış aylarında daha da belirginleşir.