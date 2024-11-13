Magnezyumla birlikte alınmaması gereken 3 vitamin: Faydasını sıfırlıyor
Magnezyum, vücudun birkaç kritik biyolojik işlevi yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu şüphesiz temel bir mineraldir. Ancak, magnezyum takviyelerini bilinçsiz tüketmek sağlığınızı riske atabilir. Magnezyum takviyeleri alırken dikkatli olmak gerekir. Magnezyum takviyeleri alırken, diğer bazı takviyeler magnezyum emilimini engelleyebilir, olumsuz etkileşime girebilir veya hatta vücutta belirli minerallerin aşırı yüklenmesine neden olabilir. İşte magnezyum alırken tüketmekten kaçınmanız gereken üç takviye.
KALSİYUM, VÜCUTTA EMİLİM İÇİN MAGNEZYUMLA REKABET EDEBİLİR
Magnezyum ve kalsiyum, kemik sağlığı için sıklıkla birlikte önerilen temel minerallerdir, ancak vücutta emilim için rekabet edebilirler. Bunları birlikte, özellikle büyük miktarlarda almak, her iki mineralin faydasını azaltabilir.