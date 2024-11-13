Magnezyumla birlikte alınmaması gereken 3 vitamin: Faydasını sıfırlıyor

Bu riski en aza indirmek için, birkaç sağlık uzmanı kalsiyum ve magnezyum alımının en az birkaç saat arayla yapılmasını önermektedir. Ek olarak, kalsiyum, özellikle enzimler ve kas gevşemesindeki işlevi açısından, magnezyumun hücreler içinde kullanılma şeklini etkiler.

Bu nedenle, tüm takviyelerin aynı anda etkileşimi, magnezyumun kasların doğal bir gevşeticisi olması ve sinir sistemini rahatlatmada hayati bir rol oynaması nedeniyle kas kramplarına, yorgunluğa veya hatta uyku bozukluklarına neden olabilir.