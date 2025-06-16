Magnezyumla ilgili doğru bilinen yanlışlar: Popüler mineralin gerçekleri

Basit bir kan testi ya da beslenme değerlendirmesiyle eksiklik olup olmadığı belirlenebilir. Magnezyum söz konusu olduğunda, abartılı yaklaşımlar yerine, kişiye özel ve bilinçli çözümler daha etkili sonuçlar sunuyor.



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