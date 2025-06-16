Magnezyumla ilgili doğru bilinen yanlışlar: Popüler mineralin gerçekleri
Günlük hayatın koşturmacasında çoğu zaman fark edilmeyen ancak vücudun enerji üretiminden kas fonksiyonlarına kadar birçok hayati işlevinde rol oynayan magnezyum, hakkında doğru bilinen yanlışlar da var. Peki, magnezyum hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?
Magnezyum; kuruyemişler, tohumlar, yapraklı yeşillikler, muz ve bitter çikolata gibi gıdalarda doğal olarak bulunuyor. Ancak günümüzde, modern tarımın neden olduğu toprak tükenmesi, gıda işleme teknikleri ve bağırsak emilim bozuklukları gibi etkenler, bu mineralin vücutta yeterince kullanılmasını engelleyebiliyor. Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS), çölyak ya da uzun süreli ilaç kullanımı gibi durumlar riski artırıyor.