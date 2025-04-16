Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Birçok insan farkında olmadan magnezyum eksikliği yaşıyor. İşte vücudunuzun daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyduğuna dair bazı ince (ve o kadar da ince olmayan) işaretler: kas krampları veya seğirmeleri, kötü uyku veya yorgun uyanma, sık baş ağrıları veya migren, anksiyete veya ruh hali değişimleri, yorgunluk, düzensiz kalp atışı, kabızlık ve yüksek tansiyon.

Bunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, panik yapmayın. İyi haber şu ki, magnezyumu doğru şekilde takviye etmek büyük bir fark yaratabilir. Ancak püf noktası, onu nasıl ve ne zaman aldığınızda yatıyor.