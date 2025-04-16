Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli
Magnezyum, vücudunuzda sessizce gösteriyi yöneten, az değer verilen minerallerden biridir. Kalp atışlarınızı düzenlemekten daha iyi uyumanıza yardımcı olmaya, kaygıyı yatıştırmaktan kas kramplarını azaltmaya kadar bu besin maddesi temelde vücudunuzun kendi tamircisidir. Ancak sorun şu ki: birçok kişi ya yeterli magnezyum almıyor ya da doğru şekilde almıyor. Ve düzgün bir şekilde emilmediğinde, o pahalı takviye parasını (gerçekten) boşa harcıyorsunuz. O halde magnezyumdan bahsedelim. Farklı türleri, onu almak için en iyi zaman, emilimini neyin artırdığı veya engellediği ve her şeyi yanlış yapıp yapmadığınızı nasıl anlayacağınız.
Magnezyum kas ve sinir fonksiyonunda, kan basıncı düzenlemesinde, enerji üretiminde, protein sentezinde, kan şekeri kontrolünde, kemik sağlığında ve ruh hali düzenlemesinde rol oynar. Ve yine de magnezyum eksikliği son derece yaygındır; özellikle stresliyseniz, kahve içiyorsanız, işlenmiş gıdalar yiyorsanız veya sık sık antiasit kullanıyorsanız. Toprak kalitesi bile suçludur. Meyve ve sebzelerde günümüzde aynı mineral yoktur.