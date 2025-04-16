Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli

Magnezyum, vücudunuzda sessizce gösteriyi yöneten, az değer verilen minerallerden biridir. Kalp atışlarınızı düzenlemekten daha iyi uyumanıza yardımcı olmaya, kaygıyı yatıştırmaktan kas kramplarını azaltmaya kadar bu besin maddesi temelde vücudunuzun kendi tamircisidir. Ancak sorun şu ki: birçok kişi ya yeterli magnezyum almıyor ya da doğru şekilde almıyor. Ve düzgün bir şekilde emilmediğinde, o pahalı takviye parasını (gerçekten) boşa harcıyorsunuz. O halde magnezyumdan bahsedelim. Farklı türleri, onu almak için en iyi zaman, emilimini neyin artırdığı veya engellediği ve her şeyi yanlış yapıp yapmadığınızı nasıl anlayacağınız.

Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 1

Magnezyum kas ve sinir fonksiyonunda, kan basıncı düzenlemesinde, enerji üretiminde, protein sentezinde, kan şekeri kontrolünde, kemik sağlığında ve ruh hali düzenlemesinde rol oynar. Ve yine de magnezyum eksikliği son derece yaygındır; özellikle stresliyseniz, kahve içiyorsanız, işlenmiş gıdalar yiyorsanız veya sık sık antiasit kullanıyorsanız. Toprak kalitesi bile suçludur. Meyve ve sebzelerde günümüzde aynı mineral yoktur.

SAĞLIK HABERLERİ

Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 2

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Birçok insan farkında olmadan magnezyum eksikliği yaşıyor. İşte vücudunuzun daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyduğuna dair bazı ince (ve o kadar da ince olmayan) işaretler: kas krampları veya seğirmeleri, kötü uyku veya yorgun uyanma, sık baş ağrıları veya migren, anksiyete veya ruh hali değişimleri, yorgunluk, düzensiz kalp atışı, kabızlık ve yüksek tansiyon.

Bunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, panik yapmayın. İyi haber şu ki, magnezyumu doğru şekilde takviye etmek büyük bir fark yaratabilir. Ancak püf noktası, onu nasıl ve ne zaman aldığınızda yatıyor.

Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 3

MAGNEZYUM TAKVİYESİ NE İŞE YARAR?

Magnezyumu her gün alıyor olabilirsiniz ve yanlış formda alıyorsanız yine de faydalarını göremeyebilirsiniz. Ayrıca, emilimi engelleyen şeylerle birleştirdiğinizde, yanlış zamanda aldığınızda, bir kerede çok fazla aldığınızda veya magnezyumun çalışmasına yardımcı olan temel yardımcı faktörleri atladığınızda da olabilir.


Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 4

HANGİ MAGNEZYUM?

Magnezyum takviyeleri birçok formda gelir. Bazıları beyin için daha iyidir, diğerleri sindirim için iyidir ve bazıları neredeyse hiç emilmez. Örneğin, Magnezyum Glisinat uyku ve kaygı için işe yarar. Benzer şekilde, Magnezyum sitrat kabızlık için işe yarar, Magnezyum malat yorgunluk, kas ağrısı vb. için işe yarar. Doğru magnezyum formunu bilmek çok önemlidir.


Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 5

MAGNEZYUM NE ZAMAN ALINMALI?

Magnezyum, türünü günün saatine ve vücudunuzun ihtiyaçlarına uydurduğunuzda en iyi şekilde çalışır. Magnezyum glisinat veya sitrat, daha iyi uyku, sinirleri yatıştırma ve gece kas kramplarını önleme için gece alınmalıdır. Enerji, odaklanma ve bilişsel işlevi desteklemek için Magnezyum malat veya treonatı gündüz tüketin. Sindirim sorunlarına yatkınsanız veya kalsiyum veya çinko gibi diğer mineralleri alıyorsanız yemeklerle birlikte magnezyum takviyesi alın.

Bir uyarı: Demir takviyelerinden hemen önce veya sonra magnezyum almayın, çünkü emilim için rekabet ederler. Aynı şey antibiyotikler ve tiroid ilaçları için de geçerlidir; aralarında en az 2-4 saat boşluk bırakın.


Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 6

MAGNEZYUMUN FAYDASI NASIL ARTAR?

Magnezyum tek başına çalışmayı sevmez. Vücudunuzun magnezyumu düzgün bir şekilde emmesi ve kullanması için bazı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır.

Bunlar şunları içerir:

D3 Vitamini – Magnezyumun hücrelerinize emilmesine yardımcı olur

B6 Vitamini – Magnezyumun beyin ve kaslar gibi dokulara ulaşmasına yardımcı olur.

Selenyum – Tiroid sağlığı için sinerjik olarak çalışır Kalsiyum (ancak dengede) Çok fazla değil; yeterli magnezyum olmadan çok fazla kalsiyum ters etki yapabilir.

Yemekle birlikte magnezyum alın çünkü yiyecekler mide asidini artırır ve bu da emilimi kolaylaştırır. Magnezyumun düzgün çalışması için hidrasyona ihtiyacı olduğundan yeterli su için. Magnezyumun hücrelere daha kolay emilmesine yardımcı oldukları için sağlıklı yağlarla birleştirin. Magnezyum alıyorsanız kafein ve alkolden kaçının çünkü magnezyum seviyelerini tüketebilirler. Aynı anda yüksek dozda çinko veya kalsiyum aynı taşıma sistemi için rekabet edebilir ve magnezyum emilimini engelleyebilir. Stres ayrıca magnezyum seviyesini de tüketir.


Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 7

Magnezyum için önerilen günlük alım miktarı yaşa, cinsiyete ve aktivite seviyesine göre biraz değişir. Erkekler günde 400-420 mg magnezyuma ihtiyaç duyarken, bir kadının vücudunun ihtiyacı biraz daha azdır. Hamile kadınlar günde 360 ​​mg'a kadar magnezyum tüketmelidir. Takviye alıyorsanız, düşük bir miktardan başlayın - belki 100-200 mg/gün - ve yavaşça artırın. Çok fazla ve çok hızlı almak gevşek dışkıya neden olabilir (evet, böyle bir şey var). Vücudunuzun "Çok fazla, çok erken" demesidir.


Magnezyumu yanlış şekilde mi alıyorsunuz? Faydasını artırmak için ne zaman ve nasıl tüketilmeli - 8

MAGNEZYUMUN DOĞAL KAYNAKLARI

Takviyeler yardımcı olsa da, yiyecekler her zaman ilk kaynağınız olmalıdır. İşte günlük öğünlerinize ekleyebileceğiniz magnezyum açısından zengin yiyecekler: kabak çekirdeği, badem, kaju, ıspanak, avokado, siyah fasulye, muz, bitter çikolata, kinoa ve tam tahıllar. Adetinizden önce çikolata mı istiyorsunuz? Bu, vücudunuzun magnezyum istemesi olabilir.

Bu nedenle magnezyum alıyorsanız ve neden işe yaramadığını merak ediyorsanız, bu sadece bir zamanlama, eşleştirme veya dozaj sorunu olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Magnezyum takviyelerini kullanmadan önce herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için mutlaka bir doktora danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER