Magnezyumun faydasını 2 katına çıkarıyor: Bu vitaminlerle birleştirmek etkisini artırıyor
Magnezyumu uygun takviyelerle birleştirmek faydalarını gerçekten artırabilir. Bu takviyeler emilimi iyileştirir, kas fonksiyonuna yardımcı olur, stresi en aza indirir ve genel sağlığı destekleyerek daha etkili ve çok yönlü hale getirir. Peki, magnezyumla birlikte hangi vitaminlerin kullanılması gerekir?
D VİTAMİNİ
D vitamini magnezyum emilimine ve kemik, kas ve bağışıklık sistemi sağlığına yardımcı olur. Birlikte kalsiyum kontrolünü artırır, ruh halini iyileştirir ve enerji metabolizmasını optimize eder, bu ikiliyi sağlıklı kemikler, rahatlama ve genel fiziksel performans için olmazsa olmaz hale getirir.