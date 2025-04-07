Magnezyumun faydasını 2 katına çıkarıyor: Bu vitaminlerle birleştirmek etkisini artırıyor

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Magnezyumun omega-3'lerle birleştirilmesi anti-inflamatuar faydaları artırır, kas iyileşmesine ve eklem sağlığına yardımcı olur. Bu kombinasyon ağrıyı azaltır, ruh halini iyileştirir, beyin fonksiyonuna yardımcı olur ve aktif, sağlıklı yaşam için gerekli olan sakin, odaklanmış bir durumu teşvik eder.



POTASYUM



Potasyum ve magnezyum bir araya gelerek kas kasılmalarını kontrol eder ve elektrolit dengesini korur. Bu kombinasyon krampları önler, hidrasyona yardımcı olur ve kalp ritminizi sabit tutar — yüksek yoğunluklu egzersiz veya dayanıklılık sporlarına katılanlar için gereklidir.



