Magnezyumun kolon kanseri üzerinde etkisi var mı?

2012 yılında American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, günlük diyete eklenen her 100 miligram magnezyumun kolorektal kanser riskini yaklaşık %12 oranında azalttığını ortaya koydu. Benzer şekilde, Journal of the American Medical Association (JAMA)'da yer alan 2005 tarihli bir çalışmada da, özellikle 40-75 yaş arası kadınlar arasında yüksek magnezyum alımının daha düşük kolon kanseri riskiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.