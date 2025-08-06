Magnezyumun kolon kanseri üzerinde etkisi var mı?

Her ne kadar magnezyum tek başına kanseri engelleyemezse de, araştırmalar bu mineralin kanser gelişimini yavaşlatmada ve önlemede güçlü bir müttefik olabileceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, yaşam kalitesini artırmak ve ciddi hastalıkları önlemek isteyenler için, magnezyum bakımından zengin beslenme alışkanlıkları oldukça önem taşıyor.



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