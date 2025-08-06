Magnezyumun kolon kanseri üzerinde etkisi var mı?
Yapraklı yeşillikler, kuruyemişler ve tam tahıllar gibi magnezyum açısından zengin besinler, kolorektal kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir. Yeni araştırmalar, bu temel mineralin kanserden korunmada kilit rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.
Yapraklı yeşillikler, kuruyemişler ve tam tahıllar gibi magnezyum açısından zengin besinler, kolorektal kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir. Yeni araştırmalar, bu temel mineralin kanserden korunmada kilit rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.