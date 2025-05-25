Magnezyumun maksimum emilimi için yapılması gereken 5 şey

DOĞAL MAGNEZYUM FORMUNU SEÇİN

Bazı magnezyum formları zayıf bir şekilde emilir ve fazla bir şey yapmadan sistemden geçebilir. Örneğin, magnezyum oksit düşük emilim oranlarına sahipken, magnezyum glisinat, sitrat ve malat gibi formlar çok daha fazla biyoyararlanıma sahiptir ve mideye karşı naziktir.

Takviyeler düşünüldüğünde, bu yüksek oranda emilebilir formları tercih etmek, özellikle düşük enerji, kas krampları veya kötü uykuyla uğraşanlar için daha iyi sonuçlar verir. Sadece magnezyum almakla ilgili değil, onu akıllıca almakla ilgilidir.





