Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor
Mardin mutfağının serinleten lezzetlerinden biri olan reyhan şerbeti yaz aylarının gözdesi. Tadıyla ve kokusuyla herkesin bayıla bayıla içtiği reyhan şerbeti adeta bir şifa deposu. Ana maddesi reyhan bitkisi olan reyhan şerbeti, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan tamamı doğal olarak hazırlanıyor. Güçlü bir antioksidan olan reyhan otundan hazırlanan bu şerbet, hücrelerin erken yaşlanmasını önlüyor. Anti-inflamatuar bileşikler sayesinde vücutta bulunan iltihabı da azaltıyor.
Reyhan otu, doğanın muhteşem faydalı bitkileri arasında yer alıyor. Hem mutfak hem de sağlık alanında kullanılan reyhan otu, hoş kokusuyla herkesi mest ediyor.