Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor

Mardin mutfağının serinleten lezzetlerinden biri olan reyhan şerbeti yaz aylarının gözdesi. Tadıyla ve kokusuyla herkesin bayıla bayıla içtiği reyhan şerbeti adeta bir şifa deposu. Ana maddesi reyhan bitkisi olan reyhan şerbeti, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan tamamı doğal olarak hazırlanıyor. Güçlü bir antioksidan olan reyhan otundan hazırlanan bu şerbet, hücrelerin erken yaşlanmasını önlüyor. Anti-inflamatuar bileşikler sayesinde vücutta bulunan iltihabı da azaltıyor.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 1

Reyhan otu, doğanın muhteşem faydalı bitkileri arasında yer alıyor. Hem mutfak hem de sağlık alanında kullanılan reyhan otu, hoş kokusuyla herkesi mest ediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 2

Yaz aylarında reyhan otu kullanılarak yapılan reyhan şerbeti ise büyük ilgi görüyor. Bir bardağı bile şifa kaynağı olan reyhan şerbeti tamamen doğal malzemelerden hazırlanıyor.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 3

Reyhan, sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Mide ağrıları, gaz ve şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir. Sindirim sistemindeki spazmları ve kramp gibi rahatsızlıkları azaltabilir.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 4

YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIR

Antioksidanlar açısından zengindir, bu da serbest radikallerle savaşmasına ve hücre hasarını azaltmasına yardımcı olur. Bu antioksidan özellikler yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 5

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Reyhan şerbeti içindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Reyhan, bakterilere ve virüslere karşı koruyucu etkiler gösterebilir.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 6

RAHATLATICI ETKİSİ BULUNUR

Reyhan, sinir sistemini sakinleştirici özelliklere sahiptir ve stres ile anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Reyhan, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir ve diyabet riskini azaltabilir.

Reyhan şerbeti, özellikle yaz aylarında serinletici bir içecek olarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Reyhan bitkisi, nane ve fesleğen ailesinden gelen hoş kokulu ve aromatik bir bitkidir.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 7

REYHAN NASIL YETİŞİR?

Reyhan saksını mutlaka güneş alan bir yere bırakın. Günde en az 4 saat güneş alması gerekmektedir. Rüzgâr görmemesi ve soğuk değmemesi gerekir.

Reyhan su sevmemektedir. Bu nedenle haftada bir sulamanız yeterli olacaktır. Reyhanı sularken çok fazla yapraklara değdirmeden kökleri sulamaya özen gösterin. Reyhan fidelerini aralıklı olarak ekmeye özen gösterin. Çünkü büyüdüklerinde alana ihtiyaçları olacaktır.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 8

EVDE REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

İşte reyhan şerbeti yapmanın temel adımları:

Malzemeler:

  • 1 demet taze reyhan
  • 1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak miktarını ayarlayabilirsiniz)
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu veya birkaç damla limon suyu (isteğe bağlı)


Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 9

Yapılışı

Reyhanları iyice yıkayın ve saplarından ayırın.

Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra reyhanları suya ekleyin ve 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın.

Şekerin tamamen erimesi için karışımı karıştırarak şekerinizi ekleyin. Şekerin eridiğinden emin olun.

Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şerbeti soğutmak için buzdolabına koyabilirsiniz.

Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor - 10

Soğuduktan sonra, tatlandırıcı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

Şerbeti bir süzgeçten geçirerek reyhan parçacıklarından arındırın.

Buzlu olarak servis edebilirsiniz. Buzla ve birkaç reyhan yaprağıyla süsleyerek soğuk servis yapabilirsiniz.

Reyhan şerbeti, ferahlatıcı ve aromatik bir içecek olarak yazın keyifle tüketilebilir. Ayrıca, reyhanın sağlık yararlarından da faydalanabilirsiniz. Şerbetin yapımında kullanılan reyhan, sindirim sistemine iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve rahatlatıcı etkisiyle bilinir.

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