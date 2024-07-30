Mardin'in şifa deposu lezzeti! 1 bardağı vücutta enfeksiyon bırakmıyor, 4 saat güneş alması gerekiyor

Soğuduktan sonra, tatlandırıcı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.



Şerbeti bir süzgeçten geçirerek reyhan parçacıklarından arındırın.



Buzlu olarak servis edebilirsiniz. Buzla ve birkaç reyhan yaprağıyla süsleyerek soğuk servis yapabilirsiniz.



Reyhan şerbeti, ferahlatıcı ve aromatik bir içecek olarak yazın keyifle tüketilebilir. Ayrıca, reyhanın sağlık yararlarından da faydalanabilirsiniz. Şerbetin yapımında kullanılan reyhan, sindirim sistemine iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve rahatlatıcı etkisiyle bilinir.