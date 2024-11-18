Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi tespit edildiği bildirildi. Paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Havuçlar marketlerden toplatılırken satın alan kişiler ise uyarıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisine rastlandığı belirtildi.