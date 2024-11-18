Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

CDC'nin kayıt altına aldığı verilere göre havuç tüketiminden kaynaklı olarak enfekte olan kişiler; Washington, Minnesota ve New York'ta ikamet ediyor. Bu bölgeleri ise Oregon ve Kaliforniya takip ediyor. Fakat enfeksiyon bildirimleri, ülke çapındaki diğer eyaletlerden de bildirildi.