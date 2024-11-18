Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'de paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi tespit edildiği bildirildi. Paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Havuçlar marketlerden toplatılırken satın alan kişiler ise uyarıldı.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 1

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisine rastlandığı belirtildi.

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Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 2

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 3

Firmanın sattığı paketli havuçların market reyonlarından toplatıldığı aktarılan açıklamada, müşterilere satın aldıkları ürünleri kontrol etmesi çağrısı yapıldı.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 4

E. coli bulaşmasına neden olan havuçlar marketlerden geri çağırılsa da satın alıp buzdolabında saklayan kişiler de uyarıldı. CDC, tüketicileri belirtilen ürünün buzdolaplarında ya da dondurucularında varsa tüketmemeleri konusunda uyarıyor.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 5

CDC'nin kayıt altına aldığı verilere göre havuç tüketiminden kaynaklı olarak enfekte olan kişiler; Washington, Minnesota ve New York'ta ikamet ediyor. Bu bölgeleri ise Oregon ve Kaliforniya takip ediyor. Fakat enfeksiyon bildirimleri, ülke çapındaki diğer eyaletlerden de bildirildi.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 6

Escherichia Coli (E. Coli) salgını nedir?

E. Coli, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri grubudur.

Genellikle zararsız olan bu bakteriler, bazı durumlarda toksin üreterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enfeksiyon belirtileri arasında şiddetli ve kanlı ishal, karın krampları, kusma ve ateş yer alır.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 7

FDA'nın yaptığı açıklamalara göre bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar; büyük risk altında. Bu kişilerde ciddi boyutlarda sağlık sorunları hatta ölümcül enfeksiyona neden olabiliyor.

Marketlerden toplatılıyor: Bu sefer havuçtan yayıldı, 1 kişi hayatını kaybetti - 8

ABD’de 23 Ekim’de Mcdonalds kaynaklı ‘E.coli’ nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin öldüğü açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ülkenin 14 eyaletinde McDonalds restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili ‘E.coli’ bakterisi nedeniyle hasta sayısı 104’e yükselmişti.

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