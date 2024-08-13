Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor

Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor. Yaz aylarının gözde meyvesi olan üzüm güçlü bir antioksidan kaynağı.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 1

Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor. Yaz aylarının gözde meyvesi olan üzüm güçlü bir antioksidan kaynağı.

SAĞLIK HABERLERİ

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 2

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede üreticiler üreterek güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda bulunan Hassa ilçesinin ağızlarda tat bırakan meşhur üzümünde hasat başladı.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 3

Sıcak havanın dengesiz ilerlemesi nedeniyle verimin düştüğü üzümde kalite bahçe bahçe değişiklik gösteriyor. Yurdun dört bir yanına gönderilen Hassa üzümü tarlada 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 4

Tarım işçisi Fatma Yılmaz, damaklarda tat bırakan Hassa üzümünün bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, “Bunlar Hatay'ımızın üzümleri, çeşit çeşit üzümlerimiz var. Bölgemiz üzümcülük ve zeytincilikle kalkınıyor. Üzümümüz oldukça lezzetli ve meşhur” dedi.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 5

“MARKETTE ÜZÜM FİYATI 80 TL AMA TARLADA 3'TE 1 FİYATINA"

Hassa ilçesinde yaş meyve komisyonculuğu ve çiftçilik yapan Mehmet Kaya, üzümün tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki farkına dikkat çekerek, “Bu yıl üzümlerimizde verimler kısa, çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Hiç kaliteli olmayan yerlerimiz var, kalitenin yüksek olduğu noktalar var. Hassa'mızın üzümü aromasıyla Türkiye'de meşhur. Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yetiştirilen üzümlerden bizim üzümümüz daha kaliteli ve lezzetli. Tarlada fiyat 20 TL ve 30 TL arasında değişiyor. Çiftçimiz bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyor. Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına. Bu durum bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 6

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Üzüm, hem lezzetli hem de sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir. Yaz aylarının gözdesi olan üzüm, güçlü bir antioksidan kaynağı. Serbest radikallerle savaşan ve hücre hasarını önleyen antioksidanlar, özellikle de resveratrol ve flavonoidler bakımından zengindir. Bu, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 7

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Üzüm tüketmek kalp sağlığı için önemlidir. Düzenli olarak üzüm tüketimi, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 8

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Üzüm, lif açısından zengindir. Bu da sindirim sağlığını destekler, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak hareketlerini düzenler.Üzümlerde bulunan resveratrol ve diğer bileşenler, inflamasyonu azaltabilir ve iltihaplı hastalıkların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor - 9

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

C vitamini ve diğer besin maddeleri açısından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı direnç kazandırabilir.

ÖNEMLİ! Besinlerin faydalarından yararlanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

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