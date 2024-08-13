Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor
Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor. Yaz aylarının gözde meyvesi olan üzüm güçlü bir antioksidan kaynağı.
Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor. Yaz aylarının gözde meyvesi olan üzüm güçlü bir antioksidan kaynağı.