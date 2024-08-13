Markette 80 TL, tarlada 30 TL! En güçlü antioksidan: Kan basıncını düşürüyor, kolesterolü iyileştiriyor

“MARKETTE ÜZÜM FİYATI 80 TL AMA TARLADA 3'TE 1 FİYATINA"

Hassa ilçesinde yaş meyve komisyonculuğu ve çiftçilik yapan Mehmet Kaya, üzümün tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki farkına dikkat çekerek, “Bu yıl üzümlerimizde verimler kısa, çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Hiç kaliteli olmayan yerlerimiz var, kalitenin yüksek olduğu noktalar var. Hassa'mızın üzümü aromasıyla Türkiye'de meşhur. Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yetiştirilen üzümlerden bizim üzümümüz daha kaliteli ve lezzetli. Tarlada fiyat 20 TL ve 30 TL arasında değişiyor. Çiftçimiz bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyor. Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına. Bu durum bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.