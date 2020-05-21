Maske takmak corona virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

YAYILIMI YÜZDE 75 DURDURDU

Uzmanlar, bu kapsamda maskenin cinsi ne olursa olsun, hiç maske olmamasına göre Covid-19 yayılımını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Kafeslerin hiç örülmediği deneylerde ise hamsterların üçte ikisi Covid-19’a yakalandı. Enfekte hamsterların bulunduğu kafesin örtülmesi ise sağlıklı hamsterlara Covid-19 bulaştırma oranını yüzde 75 düşürdü.