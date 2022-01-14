Maskeler karşı cinse olan bakış açısını nasıl değiştirdi? Kadınların en çekici bulduğu maske türü açıklandı

GÖZLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Diğer taraftan, Lewis, maskelerin dikkati gözlere yönelttiği için insanları daha çekici hale getirmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Diğer çalışmaların, kısmen beynin eksik boşlukları doldurması ve genel etkiyi abartması nedeniyle, bir yüzün sol veya sağ yarısını kapatmanın insanları daha çekici gösterdiğini bulduğunu söyledi.