Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri

Muğla’nın Datça ilçesi, bir keçide "mavi dil hastalığı" tespit edilmesi üzerine 40 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina haberleri ardından mavi dil hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri

Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri - 1

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

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Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri - 2

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Etken “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardındaki rutubetli gecelerde aktiftirler. Hasta boğaların spermalarıyla da virüs sağlıklı ineklere bulaşabilmektedir ki bulaşmada dikkat edilmesi gereken önemli yollardan biridir.

Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri - 3

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sığırlar belirgin bir hastalık belirtisi göstermeksizin virüsü kanlarında taşırlar ve hastalığın koyunlara bulaşmasında önemli rol oynarlar. Etken sokucu sineklerin olmadığı zamanlarda dahi sığır kanında 14 hafta aktif olarak kalabilmektedir.

Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri - 4

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sokucu sinek tarafından kan emme sırasında etkeni alan hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar. Bu süre hayvanın ırkına ve bireysel direncine göre uzayıp kısalabilir. Örneğin merinoslar diğer koyun ırklarına göre çok daha duyarlıdır ve çok daha fazla etkilenir. Kuzular da koyunlardan daha duyarlıdır.

Tipik bulguları şunlardır:

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu
denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

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