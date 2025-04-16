Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sokucu sinek tarafından kan emme sırasında etkeni alan hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar. Bu süre hayvanın ırkına ve bireysel direncine göre uzayıp kısalabilir. Örneğin merinoslar diğer koyun ırklarına göre çok daha duyarlıdır ve çok daha fazla etkilenir. Kuzular da koyunlardan daha duyarlıdır.



Tipik bulguları şunlardır:



Aniden 40-42 o C ye varan ateş,



Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,



Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,



Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,



Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,



Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,



Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,



Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.



Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.



Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu

denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.