Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri
Muğla’nın Datça ilçesi, bir keçide "mavi dil hastalığı" tespit edilmesi üzerine 40 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina haberleri ardından mavi dil hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri
Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.