Maymun çiçeği virüsü Latin Amerika'ya da ulaştı. Arjantin ilk vakayı açıklarken, Finlandiya'da da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da maymun çiçeği hastalarının evcil hayvanlarına yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu. Dünyada maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 400'ü geçti. Virüs Latin Amerika'da da görüldü. Arjantin, ilk vakayı açıkladı. Arjantin Sağlık Bakanlığı vakanın tespit edildiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.\nBir şüpheli vakanın daha bulunduğu duyuran bakanlık, bu kişinin İspanya vatandaşı olduğunu ve kısa süre önce Arjantin'e giriş yaptığını aktardı. Virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Finlandiya da ilk vakayı açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı görüşünde. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da Maymun Çiçeği hastalarının evcil hayvanlarıyla 21 gün boyunca yakınlık kurmamasını tavsiye etti. Özellikle hamster ve diğer kemirgenlerin virüse karşı hassas olabileceği vurgulanırken, bunun hayvanlar arasında virüs yayılımının hızlandırabileceği belirtildi. Warwick Üniversitesi'nden virolog Lawrence Young, hayvanlar arasında bulaşın artmasıyla, virüsün tekrar insanlara bulaşma ihtimalinin yükselebileceğine dikkat çekti. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur.Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır.Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir.Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür. Covid'in ilk vurduğu zamana benzer. Maymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.Vücudunuzun savaşamayacağı diğer virüslerin ve bakterilerin varlığı nedeniyle, en kötü durumlarda hastalar vücutta ölümcül bir şoka ve kan zehirlenmesine yenik düşebilir.Ölüm, genç hastalarda daha olasıdır. Deri lezyonları ağrılı ve şekil bozucudur ve başka enfeksiyonların kaynağı olabilir. MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları da insanları maymun hastalığına yakalanmaktan koruyabilir.Bir aşı olan Imvanex'in maymun çiçeği enfeksiyonunu önlemede yüzde 85 civarında etkili olduğu gösterildi.Şiddetli vakaları tedavi etmek için çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişilerden alınan antiviraller ve birikmiş kan kullanılabilir. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?Maymun Çiçeği virüsü, doğası gereği cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir, ancak cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.Enfeksiyonların bulaşma olasılığının en yüksek olduğu bulaşıcı lezyonlar vücudun herhangi bir yerinde görünebilir.Enfeksiyon, enfekte bir kişi tarafından kullanılan giysiler veya çarşaflarla temas yoluyla da bulaşabilir.Şimdiye kadar, maymun çiçeği Afrika dışında yalnızca dört ülkede (İngiltere, ABD, İsrail ve Singapur) tespit edilmişti.Ve tüm bu vakaların Nijerya ve Gana ile seyahat bağlantıları vardı. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinliği içerir.Ancak en sıra dışı özelliği, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, genellikle cinsel organlara, ellere veya ayaklara yayılan bir döküntüdür.Döküntü değişir ve sonunda bir kabuk oluşturmadan önce farklı aşamalardan geçer ve bu daha sonra düşer.