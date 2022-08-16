Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar

Araştırmacılar, köpeğin birlikte yaşayan ve bir ilişki içinde olan 44 ve 27 yaşlarındaki iki erkeğe ait olduğunu aktardı. Çift, köpeklerinin kendileriyle yatakta uyumasına izin verdiklerini ve kendi semptomlarının başlamasına dayanarak evcil hayvanlarının diğer insanlarla ve evcil hayvanlarla temas etmesini engellediklerini söyledi.