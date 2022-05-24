Maymun çiçeği virüsü 19 ülkede görüldü: DSÖ'den cinsel temas uyarısı

19 ÜLKEYE SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ilk vakanın 7 Mayıs'ta genellikle yayıldığı ülkeler dışında bildirilmesinden bu yana Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 19 ülkede, 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulundığı belirtildi. DSÖ, salgının olağandışı olmasına rağmen "kapsayıcı" olmaya devam ettiğini ve üye devletleri salgınla nasıl başa çıkılacağı konusunda daha fazla tavsiye ile desteklemek için daha fazla toplantı yapılacağını aktardı.