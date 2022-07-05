Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı

Türkiye'de de görülen maymun çiçeği hastalığının vaka sayısı küresel olarak 5 bin 800'ü aştı. Portekiz'de yapılan bir çalışma, maymun çiçeği virüsüne dair bilinmeyenleri açığa çıkararak, virüsün olağandışı yayılma hızına yeni bir açıklama getirdi. Maymun çiçeği virüsünün 2018'den beri ez az 50 kez mutasyona uğradığını açıklayan uzmanlar, söz konusu mutasyonların, hastalığın seyrini nasıl etkilediğinin henüz bilinmediği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 05.07.2022 - 10:57

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 1

Portekizli araştırmacılar tarafından yürütülen ve Nature Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya göre, ABD, Avrupa ve İngiltere’de yayılan maymun çiçeği virüsü şaşırtıcı derecede hızlı mutasyona uğruyor. insanlarının bildirdiğine göre çalışma, virüsün genetik yapısına dair bilinenlere en derin bakış açısını sunuyor.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 2

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ 2018’DEN BERİ 50 KEZ MUTASYONA UĞRADI

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 15 maymun çiçeği hastasından örnekler aldı ve onları enfekte eden virüsün genomlarını karşılaştırdı. Uzmanlar, hastaların her birinin, 2018-2019'da İngiltere, İsrail ve Singapur'da Nijerya kökenli bir önceki virüs salgınına kadar izlenebilecek bir maymun çiçeği türüne sahip olduğunu buldu.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 3

Ancak yapılan testler, maymun çiçeği  virüsünün 2018'deki önceki salgından bu yana 50 kat (beklediklerinden 12 kata kadar) daha fazla  mutasyona uğradığını gösterdi.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 4

Portekiz Ulusal Enstitüsü'nden çalışmanın  yazarı Joao Paulo Gomes, "Bu veriler, maymun çiçeği mutasyon oranı hakkında bilinenlere tamamen meydan okuyor. Maymun çiçeği hakkında bildiğimiz birkaç şey var ve bu yeni genom dizilimi, araştırmacıların mevcut salgını daha iyi anlamalarına yardımcı oldu” dedi.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 5

Gomes, mevcut salgındaki virüsün türünün alışılmadık derecede hızlı bir oranda mutasyona uğradığı belirtti. Aynı zamanda salgının  muhtemelen tek bir vakanın büyük bir süper yayıcı olayda diğerlerine bulaşmasıyla başladığını açıkladı. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 6

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları şu anki vakalardan sorumlu olan maymun çiçeği virüsü türünün Batı Kamerun ve Sierra Leone'de yaygın olarak bildirilen ve yüzde 1'den daha düşük bir ölüm oranı taşıyan Batı Afrika maymun çiçeği türünün bir parçası olduğunu açıkladı. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 7

Kongo havzasında daha fazla bulunan ve yüzde 10'a varan ölüm oranları gören "Orta Afrika" türü olarak bilinen başka bir yaygın maymun çiçeği türü daha bulunuyor. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 8

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN KULUÇKA DÖNEMİ HASTALIĞI İZLEMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Öte yandan, bilim insanları 5 ila 21 gün arasında değişen kuluçka süresi, maymun çiçeğinin hareketinin izlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 9

Dünya Örgütü (DSÖ), Mayıs ayı başlarında Nijerya'dan ABD’ye seyahat eden bir kişiyi "ilk vaka" (ilk teyit edilen vaka) olarak tanımladı.Ancak, Portekiz'deki araştırmacılar bu fikre karşı çıkarak, Portekiz ve İngiltere’de Nisan ayı sonlarında onaylanmış vakalar bulunduğunu belirtti. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 10

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI NEREDE BAŞLADI?

Bilim insanları, maymun çiçeği virüsünün Nijerya gibi hastalığın endemik olduğu bir ülkeden ithal edilmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti, ancak diğer olasılıkları göz ardı edemeyeceklerini vurguladı. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 11

Örneğin, 2018-2019 salgınından sonra İngiltere veya Singapur gibi endemik olmayan ülkelerde virüsün insanlar ve/veya diğer hayvanlar aracılığıyla sessizce yayılmasının mümkün olabileceği belirtildi. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 12

Ayrıca çalışmanın yazarları, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğramış versiyonun orijinal versiyondan daha kötü olup olmadığının belirsiz olduğu konusunda uyardı. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 13

MAYMUN ÇİÇEĞİ ÇALIŞMALARI HALA EMEKLE AŞAMASINDA 

Maymun çiçeği virüsü çift sarmallı bir DNA zoonotik virüsü olarak tanımlanıyor.  DNA virüsleri, Covid-19'a neden olan SARS-COV-2 gibi RNA virüslerinden daha yavaş mutasyona uğruyor. 

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 14

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'nda araştırmacı olan ve çalışmaya dahil olmayan Hugh Adler, "Yazarlar virüste beklenmedik şekilde yüksek sayıda mutasyon tanımlıyor, ancak bunların hastalık şiddeti veya bulaşıcılığı üzerindeki etkileri belirsiz.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 15

Ancak,  maymun çiçeği hakkında çok fazla bilgimiz yok. Virüsün genetiği çalışmaları hala emekleme aşamasında. Genom sekansına sahibiz, bu yüzden genlerin ne olduğu hakkında bir fikrimiz var.

Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı - 16

Ancak, genlerin değişmesi durumunda ne yaptıklarını  gerçekten anlamak açısından, bildiğimiz diğer büyük virüslerin çoğuna kıyasla bu konuda çok az araştırma var” yorumunu yaptı.

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