Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı: Bilim insanları uyardı

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları şu anki vakalardan sorumlu olan maymun çiçeği virüsü türünün Batı Kamerun ve Sierra Leone'de yaygın olarak bildirilen ve yüzde 1'den daha düşük bir ölüm oranı taşıyan Batı Afrika maymun çiçeği türünün bir parçası olduğunu açıkladı.