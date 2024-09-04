Maymun çiçeği virüsü tehlikesi! Vaka sayısı artıyor, çocuklar risk altında
Maymun çiçeği virüsü, 13'ü Afrika olmak üzere şu ana kadar 16 ülkede görüldü. Afrika ülkelerinden dünyaya yayılan maymun çiçeği virüsü dünya için bir tehdit oluşturuyor. Direkt temas yoluyla bulaşan maymun çiçeği, çocuklar içinde risk taşıyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Özdemir, maymun çiçeği virüsünün direkt temasla bulaşan bir hastalık olduğunu söyleyerek, çocuklar için de risk taşıdığını belirtti.