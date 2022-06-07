Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 09:57
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün genellikle bulunmadığı ülkelerde 780 onaylanmış maymun çiçeği vakası olduğunu duyurdu. Söz konusu rakam, DSÖ’nün bir hafta önce bildirdiği 257 vakanın yaklaşık 3 katını oluşturuyor.
Bununla birlikte DSÖ, söz konusu rakamın muhtemelen eksik olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesini "orta" olarak değerlendirdi.
DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 207 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz izliyor.
Diğer taraftan DSÖ, en son güncellemesinde, bazı ülkelerin daha önce teyit edilmiş vakaların bilinen temaslarının ötesinde yeni vakaların ortaya çıktığını bildirdiğini ve bulaşma zincirlerinin "virüsün tespit edilmemiş dolaşımı yoluyla kaçırıldığını" aktardı.
DSÖ, "Diğer ülkelerin vakaları tespit etmesi ve virüsün daha fazla yayılması muhtemeldir" açıklamasını yaptı.
Genel halk için insan sağlığına yönelik mevcut risk "düşük kalırken", virüsün normalde bulunmadığı ülkelerde yaygınlaşması halinde halk sağlığı riskinin "yüksek hale gelebileceği" belirtildi.
Bunların yanı sıra DSÖ, şimdiye kadar bildirilen vakaların hepsinin olmasa da çoğunun erkeklerle seks yapan erkekleri içerdiğini söyledi. Maymun çiçeğinin cinsel yolla bulaştığına dair bir kanıt şu an için bulunmasa da yakın temas hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor.
"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.
Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.
Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.
Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.
Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.
Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.