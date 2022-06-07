Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Maymun çiçeği virüsü küresel olarak hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin endemik olmadığı 27 ülkede tespit edildiğini ve vaka sayısının 780'e ulaştığını duyurdu. Böylelikle toplam vaka sayısı geçen haftaya göre üç kat artmış oldu. Uzmanlar, bazı vakaların temaslı olmayan kişiler arasında da ortaya çıktığını ve bu durumun virüsün bilinmeyen bulaşma zincirleri olduğunu gösterdi. Peki maymun çiçeği virüsü neden bu kadar hızlı yayılıyor? "Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği nasıl yayılır?", "Maymun çiçeğinin aşısı var mı?" sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 09:57

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 1

Dünya Örgütü (DSÖ), virüsün genellikle bulunmadığı ülkelerde 780 onaylanmış maymun çiçeği vakası olduğunu duyurdu. Söz konusu rakam, DSÖ’nün bir hafta önce bildirdiği  257 vakanın yaklaşık 3 katını oluşturuyor. 

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 2

Bununla birlikte DSÖ, söz konusu rakamın muhtemelen eksik olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesini "orta" olarak değerlendirdi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 3

DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta ) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu , Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 207 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz izliyor.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 4

Diğer taraftan DSÖ, en son güncellemesinde, bazı ülkelerin daha önce teyit edilmiş vakaların bilinen temaslarının ötesinde yeni vakaların ortaya çıktığını bildirdiğini ve bulaşma zincirlerinin "virüsün tespit edilmemiş dolaşımı yoluyla kaçırıldığını" aktardı.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 5

DSÖ, "Diğer ülkelerin vakaları tespit etmesi ve virüsün daha fazla yayılması muhtemeldir" açıklamasını yaptı.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 6

Genel halk için insan sağlığına yönelik mevcut risk "düşük kalırken", virüsün normalde bulunmadığı ülkelerde yaygınlaşması halinde halk sağlığı riskinin "yüksek hale gelebileceği" belirtildi. 

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 7

Bunların yanı sıra DSÖ, şimdiye kadar bildirilen vakaların hepsinin olmasa da çoğunun erkeklerle seks yapan erkekleri içerdiğini söyledi. Maymun çiçeğinin cinsel yolla bulaştığına dair bir kanıt şu an için bulunmasa da yakın temas hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor.  

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 8

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 9

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 10

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 11

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 12

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 13

Konuya ilişkin İngiltere Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? - 14

Dünya Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.

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