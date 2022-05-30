Maymun çiçeğine karşı Almanya 240 bin doz aşı sipariş ettiğini duyurdu: Imvanex nedir? Imvanex nasıl uygulanır? Imvanex'in yan etkileri nelerdir?

IMVANEX NEDİR?

Imvanex, yetişkinlerde çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için kullanılan bir aşıya deniliyor. Çiçek hastalığı virüsü ile ilgili olan 'vaccinia Ankara' adı verilen aşı virüsünün canlı değiştirilmiş bir formunu içeriyor.

Çiçek hastalığının bilinen son vakasının 1977 yılında görülmesiyle 1980 yılında resmen sonlandığı ilan edildi. Bu aşı, resmi öneriler doğrultusunda çiçek hastalığından korunmak için gerekli görüldüğünde kullanılmak için onaylandı.